Робота енергосистеми України на 14 червня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 39 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема у Донецькій області – 21 тисячі, Запорізькій – 10,2 тисячі, Харківській – 5,8 тисячі, Херсонській – 800 споживачам, Дніпропетровській – 700 споживачам, Сумській – 300 споживачам, Миколаївській – 120 споживачам.

Газопостачання відновлено близько 1 тисячі абонентів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 14 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 742 населених пунктів, загалом близько 618 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 357 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 48,5 тисяч споживачів.

Без газопостачання залишаються 181 тисяча абонентів.

Електроенергія:

Всі види електростанцій працюють згідно з графіком. Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц.

У центральному регіоні на підстанції та повітряній лінії 750 кВ завершують відновлення роботи лінії за нормальною схемою.

На півночі на станції 330 кВ продовжуються роботи з відновлення обладнання захисту.

На сході 2 бригади працюють над відновленням надійності живлення двох 330 кВ. На підстанції виконані всі ремонтні роботи з устаткування 330 кВ, розпочато ремонт частини обладнання меншого класу напруги.

Планові роботи з розчистки трас ліній відбуваються за графіком.

Атомна генерація:

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Нафтогазова галузь:

Усі діджитал сервіси Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» працюють в повному доступі. Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу зменшили використання природного газу на 1,2%.

АТ “Укргазвидобування” продовжує видобувати газ на всіх своїх об’єктах, за винятком тих, які знаходяться поблизу лінії зіткнення.

Об’єкти мережі ПСГ АТ “Укртрансгаз — Оператор газосховищ України” залишаються під посиленою охороною та продовжують працювати у штатному режимі.

АТ «Укртранснафта» та АТ «Укрспецтрансгаз» надалі працюють в штатному режимі в умовах воєнного стану.

Гідроенергетика:

Гідроелектростанції компанії працюють в штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.

Експлуатаційний персонал у повному складі знаходиться на робочих місцях. На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.

Джерело: КМУ