СБУ ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії

Обновлено: Июнь 15, 2022.

СБУ ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії

СБУ ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії, що причетна до фінансування агресії рф

Серед арештованих активів – корпоративні права та банківські рахунки загальною вартістю майже 20 млн грн.

За даними Служби безпеки, ця мережа спеціалізується на оптовій торгівлі різними видами палива. За останній рік вона експортувала до України товарів на майже 20 млрд грн. Компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, закуповувала сировину в рф і сплачувала податки до бюджетів обох країн.

Зважаючи на це, мережа має безпосереднє відношення до фінансування агресії рф проти України.

Всі арештовані активи передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Викриття та документування злочинної діяльності проводилося співробітниками СБУ у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);
▪️ ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного або стану).

Процесуальне керівництво у справі здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.

Джерело: Офіційний канал Служби безпеки України

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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