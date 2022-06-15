УЕБ бере участь у генеральній асамблеї Europex та заходах, присвячених 20-річчю

Обновлено: Июнь 15, 2022.

УЕБ бере участь у генеральній асамблеї Europex та заходах, присвячених 20-річчю

Минулого тижня в Анталії, Туреччина відбулися збори Генеральної асамблеї Асоціації європейських енергетичних бірж (Europex). У заході, присвяченому 20-річчю Генеральної асамблеї Europex, організованої Стамбульською енергетичною біржею (EPİAŞ/EXIST), взяли участь члени ради директорів та генеральної асамблеї. Від імені Української енергетичної біржі (УЕБ) Ліссе Герт ван Вліт звернувся до генеральної асамблеї у зв’язку з війною в Україні та зусиллями УЕБ щодо зближення своїх енергетичних ринків з Європейським Союзом.

В якості бізнес-девелопера він підкреслив, що УЕБ не відхилилася ні на дюйм від своєї місії щодо створення ефективних, доступних, ліквідних, безпечних та прозорих оптових енергетичних та екологічних ринків відповідно до правил ЄС. Крім того, пан Вліт подякував Europex за її активну реакцію на війну, виключивши SPIMEX з членства, і висловив подяку тим членам Асоціації, які запропонували свою допомогу у різних варіантах та формах.

Ліссе Герт ван Вліт: «Ми впевнені, що найближчим часом у міру перерозподілу енергопотоків український енергетичний ринок матиме сильні позиції в Європі. УЕБ вдалося зберегти всю свою діяльність, хоча, звісно, ліквідність деяких постраждала. Крім того, УЕБ відкрила розділ торгів на експорт електроенергії і зараз працює над низкою проектів із розвитком екологічних ринків».

Напередодні Генеральної Асамблеї міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини пан Фатіх Донмез звернувся до учасників вечері, присвяченої 20-річчю. У своєму виступі пан Донмез наголосив на важливості захисту динаміки вільного ринку як вирішення проблеми енергетичного дефіциту, що виникла внаслідок глобальної пандемії. Він також привітав Europex та побажав усім учасникам плідного ділового заходу. У ході вечора перед учасниками виступили також Пітер Шурс, голова ради директорів Europex, Крістіан Баєр, генеральний секретар Europex та Берт ден Оуден, вперше обраний до ради директорів Europex.

Наступного дня після вечері відбулася генеральна асамблея. Звертаючись до членів Europex того ж вечора, заступник міністра енергетики та природних ресурсів д-р Алпарслан Байрактар виклав турецьку енергетичну політику, а колишні члени Ради директорів Europex розповіли про історію асоціації.

На завершення УЕБ висловила сподівання, що попереду чекає багато проектів, в рамках яких УЕБ зможе розвивати плідну співпрацю з членами Europex.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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