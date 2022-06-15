УЕБ бере участь у генеральній асамблеї Europex та заходах, присвячених 20-річчю

Минулого тижня в Анталії, Туреччина відбулися збори Генеральної асамблеї Асоціації європейських енергетичних бірж (Europex). У заході, присвяченому 20-річчю Генеральної асамблеї Europex, організованої Стамбульською енергетичною біржею (EPİAŞ/EXIST), взяли участь члени ради директорів та генеральної асамблеї. Від імені Української енергетичної біржі (УЕБ) Ліссе Герт ван Вліт звернувся до генеральної асамблеї у зв’язку з війною в Україні та зусиллями УЕБ щодо зближення своїх енергетичних ринків з Європейським Союзом.

В якості бізнес-девелопера він підкреслив, що УЕБ не відхилилася ні на дюйм від своєї місії щодо створення ефективних, доступних, ліквідних, безпечних та прозорих оптових енергетичних та екологічних ринків відповідно до правил ЄС. Крім того, пан Вліт подякував Europex за її активну реакцію на війну, виключивши SPIMEX з членства, і висловив подяку тим членам Асоціації, які запропонували свою допомогу у різних варіантах та формах.

Ліссе Герт ван Вліт: «Ми впевнені, що найближчим часом у міру перерозподілу енергопотоків український енергетичний ринок матиме сильні позиції в Європі. УЕБ вдалося зберегти всю свою діяльність, хоча, звісно, ліквідність деяких постраждала. Крім того, УЕБ відкрила розділ торгів на експорт електроенергії і зараз працює над низкою проектів із розвитком екологічних ринків».

Напередодні Генеральної Асамблеї міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини пан Фатіх Донмез звернувся до учасників вечері, присвяченої 20-річчю. У своєму виступі пан Донмез наголосив на важливості захисту динаміки вільного ринку як вирішення проблеми енергетичного дефіциту, що виникла внаслідок глобальної пандемії. Він також привітав Europex та побажав усім учасникам плідного ділового заходу. У ході вечора перед учасниками виступили також Пітер Шурс, голова ради директорів Europex, Крістіан Баєр, генеральний секретар Europex та Берт ден Оуден, вперше обраний до ради директорів Europex.

Наступного дня після вечері відбулася генеральна асамблея. Звертаючись до членів Europex того ж вечора, заступник міністра енергетики та природних ресурсів д-р Алпарслан Байрактар виклав турецьку енергетичну політику, а колишні члени Ради директорів Europex розповіли про історію асоціації.

На завершення УЕБ висловила сподівання, що попереду чекає багато проектів, в рамках яких УЕБ зможе розвивати плідну співпрацю з членами Europex.