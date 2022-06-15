Україна в червні планує збільшити імпорт бензину та дизпалива в 1,6 раза порівняно з травнем – перший віце-прем’єр

Україна у червні 2022 року планує збільшити імпорт автобензину та дизпалива у 1,6 раза порівняно з травнем – до 600 тис. тонн, передає Енергореформа.

Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

«Ми у березні імпортували 60 тис. тонн, у квітні – вже 191 тис. тонн, у травні – 380 тис. тонн. Думаю, що у червні за фактом буде 600 тис. тонн», – сказала вона під час інформаційного телемарафону 13 червня.

Свириденко прогнозує, що дефіцит палива на заправках та ажіотаж на нього спаде, коли оператори мереж зможуть забезпечити запаси бензину та дизпалива на два тижні, тоді як зараз вони сформовані на 7-8 днів.