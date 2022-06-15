Україна в червні планує збільшити імпорт бензину та дизпалива в 1,6 раза порівняно з травнем – перший віце-прем’єр

Обновлено: Июнь 15, 2022.

Україна в червні планує збільшити імпорт бензину та дизпалива в 1,6 раза порівняно з травнем – перший віце-прем’єр

Україна у червні 2022 року планує збільшити імпорт автобензину та дизпалива у 1,6 раза порівняно з травнем – до 600 тис. тонн, передає Енергореформа.

Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

«Ми у березні імпортували 60 тис. тонн, у квітні – вже 191 тис. тонн, у травні – 380 тис. тонн. Думаю, що у червні за фактом буде 600 тис. тонн», – сказала вона під час інформаційного телемарафону 13 червня.

Свириденко прогнозує, що дефіцит палива на заправках та ажіотаж на нього спаде, коли оператори мереж зможуть забезпечити запаси бензину та дизпалива на два тижні, тоді як зараз вони сформовані на 7-8 днів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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