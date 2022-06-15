Україна хоче імпортувати американський газ у рамках ленд-лізу — Foreign Policy

Україна запропонувала США угоду про постачання американського зрідженого природного газу, зокрема в рамках ленд-лізу, щоб одержати близько 6 млрд. кубометрів СПГ. Про це пише Foreign Policy.
За даними ЗМІ, українські пропозиції щодо забезпечення міжнародного фінансування для купівлі природного газу у великих експортерів на Близькому Сході та Північній Африці, розробку альтернативних маршрутів постачання та можливу угоду про «ленд-ліз» з Вашингтоном на імпорт американського зрідженого природного газу (ЗПГ).
«В умовах зростання цін та дефіциту бюджету у розмірі $5 млрд на місяць генеральний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко, який минулого тижня був у Вашингтоні для зустрічі з адміністрацією Байдена, заявив, що Україні потрібне фінансування у розмірі $8 млрд для фінансування імпорту 6 мільярдів кубометрів газу до зими. До війни Україна споживала 30 мільярдів кубометрів газу на рік, третина з яких імпортувалася. Близько 90% українських будинків залежать від газового опалення, а газ є резервним джерелом енергії для багатьох електростанцій країни», — пише Foreign Policy.
Хоча обговорення підтримки українського енергетичного сектору знаходиться на ранній стадії, Вітренко визнав, що адміністрація Байдена вважала цю пропозицію «дуже корисною». «У них є дуже чіткий мандат на надання необхідної допомоги Україні. Ми хочемо структурувати його розумно, щоб не було навантаження на американських платників податків», — сказав Вітренко.
Джерело: kosatka.media