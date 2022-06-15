Україна хоче імпортувати американський газ у рамках ленд-лізу — Foreign Policy

Обновлено: Июнь 15, 2022.

Україна хоче імпортувати американський газ у рамках ленд-лізу — Foreign Policy

 Україна запропонувала США угоду про постачання американського зрідженого природного газу, зокрема в рамках ленд-лізу, щоб одержати близько 6 млрд. кубометрів СПГ. Про це пише Foreign Policy.
За даними ЗМІ, українські пропозиції щодо забезпечення міжнародного фінансування для купівлі природного газу у великих експортерів на Близькому Сході та Північній Африці, розробку альтернативних маршрутів постачання та можливу угоду про «ленд-ліз» з Вашингтоном на імпорт американського зрідженого природного газу (ЗПГ).
«В умовах зростання цін та дефіциту бюджету у розмірі $5 млрд на місяць генеральний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко, який минулого тижня був у Вашингтоні для зустрічі з адміністрацією Байдена, заявив, що Україні потрібне фінансування у розмірі $8 млрд для фінансування імпорту 6 мільярдів кубометрів газу до зими. До війни Україна споживала 30 мільярдів кубометрів газу на рік, третина з яких імпортувалася. Близько 90% українських будинків залежать від газового опалення, а газ є резервним джерелом енергії для багатьох електростанцій країни», — пише Foreign Policy.
Хоча обговорення підтримки українського енергетичного сектору знаходиться на ранній стадії, Вітренко визнав, що адміністрація Байдена вважала цю пропозицію «дуже корисною». «У них є дуже чіткий мандат на надання необхідної допомоги Україні. Ми хочемо структурувати його розумно, щоб не було навантаження на американських платників податків», — сказав Вітренко.
Джерело: kosatka.media

Автор:

(Всего статей: 127)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: