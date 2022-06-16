Держпродспоживслужба в Харківській області разом з Управлінням стратегічних розслідувань Нацполіції під артобстрілами перевіряють ціни на пальне

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області за травень та першу декаду червня проведено 18 позапланових перевірок на дотримання вимог щодо встановлення цін суб’єктами господарювання, які працюють на ринку пального. У 16 випадках виявлені порушення.

За результатами проведених заходів керівником Головного управління прийнято рішення про застосування до суб’єктів господарювання адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 290 690 гривень.

«Надмірне завищення цін в умовах воєнного стану є неприпустимим! Завдяки спільним діям ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області та Управління стратегічних розслідувань в Харківській області роздрібна ціна бензину А-92 та А-95 на території Харкова та області знизилася у середньому на 10 гривень, дизельного палива на 7 гривень. Наші співробітники виконують свою роботу і доручення Прем’єр-міністра щодо перевірок цін на пальне навіть під ворожими обстрілами, від яких щодня потерпає регіон», – говорить в.о. начальника ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області Олександр Овчаренко.

Перевірки стосовно дотримання суб’єктами господарювання на роздрібному ринку пального вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін тривають. За порушення правил ведення підприємницької діяльності передбачені штрафи та інші заходи адміністративного впливу. Перевірки здійснюються на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 08.05.2022 №11381/0/1-22 щодо невідкладного забезпечення проведення перевірок з питань дотримання суб’єктами господарювання на роздрібному ринку пального вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Джерело: Держпродспоживслужба