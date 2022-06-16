Держпродспоживслужба в Харківській області разом з Управлінням стратегічних розслідувань Нацполіції під артобстрілами перевіряють ціни на пальне

Обновлено: Июнь 16, 2022.

Держпродспоживслужба в Харківській області разом з Управлінням стратегічних розслідувань Нацполіції під артобстрілами перевіряють ціни на пальне

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області за травень та першу декаду червня проведено 18 позапланових перевірок на дотримання вимог щодо встановлення цін суб’єктами господарювання, які працюють на ринку пального. У 16 випадках виявлені порушення.

За результатами проведених заходів керівником Головного управління прийнято рішення про застосування до суб’єктів господарювання адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 290 690 гривень.

«Надмірне завищення цін  в умовах воєнного стану є неприпустимим! Завдяки спільним діям ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області та Управління стратегічних розслідувань в Харківській області  роздрібна ціна бензину А-92  та  А-95 на території Харкова та області знизилася у середньому на 10 гривень, дизельного палива на 7 гривень. Наші співробітники виконують свою роботу і доручення Прем’єр-міністра щодо перевірок цін на пальне  навіть під ворожими обстрілами, від яких щодня потерпає регіон», – говорить в.о. начальника ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області Олександр Овчаренко.

Перевірки стосовно дотримання суб’єктами господарювання на роздрібному ринку пального вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін тривають. За порушення правил ведення підприємницької діяльності передбачені штрафи та інші заходи адміністративного впливу. Перевірки здійснюються на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 08.05.2022 №11381/0/1-22 щодо невідкладного забезпечення проведення перевірок з питань дотримання суб’єктами господарювання на роздрібному ринку пального вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Джерело: Держпродспоживслужба

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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