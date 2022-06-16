Російські агресори вивели з ладу 30% СЕС та більше 90% ВЕС в Україні – міністр енергетики

Російські агресори вивели з ладу 30% потужностей сонячних електростанцій (СЕС) та понад 90% вітрових (ВЕС), передає Енергореформа.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на засіданні керуючої ради Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) 15 червня.
«Російська агресія вивела з ладу понад 50% теплових потужностей, 30% сонячної та понад 90% вітрової генерації», – зазначив Галущенко, якого цитує прес-служба міністерства.
За його словами, енергетична інфраструктура України продовжує зазнавати нищівних збитків. Нині приблизно 650 тисяч споживачів не мають доступу до електроенергії, а понад 180 тисяч домогосподарств – без газопостачання. Зруйновано майже 5% встановлених генеруючих потужностей, при цьому 35% генеруючих потужностей розташовані на окупованих територіях. Видобуток газу впав на 12-15%.
Водночас, як зазначив міністр, Україна набуває значної підтримки від світової спільноти.
«Завдяки вашій підтримці та гуманітарній допомозі моїм колегам вдається відновлювати електропостачання в середньому 50 тисяч домогосподарств на день. Усього з початку війни було підключено понад 5,2 мільйона домогосподарств», — наголосив Галущенко.