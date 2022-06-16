Шольц відмовився від повної націоналізації німецького підрозділу «Газпрому», щоб «не дратувати» Путіна – Bloomberg

Обновлено: Июнь 16, 2022.

Шольц відмовився від повної націоналізації німецького підрозділу «Газпрому», щоб «не дратувати» Путіна – Bloomberg

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився від ідеї повної націоналізації колишнього німецького підрозділу «Газпрому» Gazprom Germania, повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на джерела.

Німецький канцлер вважає, що таке рішення «може роздратувати президента Росії Володимира Путіна» і призвести до припинення постачання російського газу.

Агентство пише, що на повній націоналізації підрозділу «Газпрому» наполягав міністр економіки Роберт Хабек.

Уряд Німеччини вирішив взяти компанію, яка опинилася під санкціями, під довгострокове зовнішнє управління. З 4 квітня компанією управляє Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNetzA). Крім того, за даними Reuters і Spiegel, німецька влада хоче забезпечити Gazprom Germania багатомільярдною позикою – від ризиків можливого банкрутства. Може йтися про суму у 9-10 млрд євро.

Група Gazprom Germania володіє в Німеччині сховищем газу та має глобальну торгову команду з філіями у Лондоні та Сінгапурі.

Джерело: elektrovesti.net

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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