Україна внесла пропозицію про асоційоване членство в МЕА

Міністр енергетики Герман Галущенко на засіданні керуючої ради Міжнародної енергетичної агентства (МЕА) запропонував надати Україні статусу асоційованого члена агентства, передає Енергореформа.

Про це повідомляється в прес-релізі Міненерго 15 червня.

«Пропоную розглянути можливість надання Україні статусу асоційованого члена Міжнародного енергетичного агентства. Сподіваємося на позитивне рішення та ефективне співробітництво у сферах, що становлять взаємний інтерес, включаючи енергетичну безпеку, енергетичні дані, аналіз політики, енергоефективність, розвиток відновлюваних джерел енергії та інші напрями», – заявив міністр.

Як він зазначив, Україна продовжує дотримуватися курсу на євроінтеграцію, впроваджує європейські стандарти для інтеграції енергоринків та розширення можливостей комерційної торгівлі електроенергією. При цьому країна готова відігравати значну роль у зміцненні енергетичної безпеки регіону.

«Я хотів би підтвердити нашу тверду відданість розвитку співпраці з нашими міжнародними партнерами та координації зусиль для вирішення наших спільних проблем в енергетичному секторі», – наголосив Галущенко.

Крім того, за його словами, загальною метою України та її західних партнерів є сьомий пакет санкцій проти РФ, газове ембарго та вторинні санкції.

«Ми вдячні за шостий пакет санкцій ЄС, ухвалений на початку червня цього року. Це великий крок уперед, і ми повинні продовжувати рухатися до незалежності від російського викопного та ядерного палива через війну проти наших цінностей, а також через зростаючу потребу в посиленні енергетичної безпеки та незалежності», – заявив міністр.

Водночас, за його словами, Росія продовжує фінансувати війну в Україні за рахунок продажу енергоресурсів.

За перші 100 днів військових дій в Україні країна-агресор заробила EUR93 млрд від експорту викопного палива.

ЄС імпортував 61% від цього на суму приблизно EUR57 млрд.