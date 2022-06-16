Українська ГТС готова компенсувати обсяги Північного Потоку-1

Потужності для транзиту газу (при чому значна частина з них вже заброньована, але не використовується) більш ніж достатні для компенсації зменшення транспортування через «Північний потік-1», пише ОГТСУ.
В компанії зазначили, що у зв’язку зі значною кількістю звернень щодо збільшення транзиту газу через Україну заброньовані та оплачені Газпромом потужності української ГТС на точці входу «Суджа» складають 77,2 млн куб. м газу на добу. При цьому поточний фактичний рівень транзиту не перевищує 42 млн куб. м на добу. Тобто Газпром може використати 35 млн куб м. на добу заброньованих потужностей без будь-яких додаткових дій чи витрат.
Більш того, на час дії форс-мажорних обставин по точці входу «Сохранівка» (через несанкціонований відбір газу з боку окупаційної адміністрації, а також втручання в режим роботи об’єктів ГТС України на окупованих територіях), ОГТСУ надав Газпрому можливість здійснити безкоштовне перенесення заброньованих потужностей з точки з’єднання «Сохранівка» на точку з’єднання «Суджа» в обсязі 32,4 млн куб.м на добу. Але цією опцією російська компанія також не скористалась.
Зважаючи на те, що технічна потужність «Суджі» складає близько 244 млн куб. м на добу, з метою сприяння підготовці країн Європи до наступного опалювального сезону, ОГТСУ готовий розглянути можливість додаткового тимчасового збільшення обсягів транзиту до обсягів, що здатні повністю компенсувати відсутність транспортування через «Північний Потік1» за умови відповідного звернення Газпрому.
Джерело: kosatka.media