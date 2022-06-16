Українська ГТС готова компенсувати обсяги Північного Потоку-1

Обновлено: Июнь 16, 2022.

Українська ГТС готова компенсувати обсяги Північного Потоку-1

Потужності для транзиту газу (при чому значна частина з них вже заброньована, але не використовується) більш ніж достатні для компенсації зменшення транспортування через «Північний потік-1», пише ОГТСУ.
В компанії зазначили, що у зв’язку зі значною кількістю звернень щодо збільшення транзиту газу через Україну заброньовані та оплачені Газпромом потужності української ГТС на точці входу «Суджа» складають 77,2 млн куб. м газу на добу. При цьому поточний фактичний рівень транзиту не перевищує 42 млн куб. м на добу. Тобто Газпром може використати 35 млн куб м. на добу заброньованих потужностей без будь-яких додаткових дій чи витрат.
Більш того, на час дії форс-мажорних обставин по точці входу «Сохранівка» (через несанкціонований відбір газу з боку окупаційної адміністрації, а також втручання в режим роботи об’єктів ГТС України на окупованих територіях), ОГТСУ надав Газпрому можливість здійснити безкоштовне перенесення заброньованих потужностей з точки з’єднання «Сохранівка» на точку з’єднання «Суджа» в обсязі 32,4 млн куб.м на добу. Але цією опцією російська компанія також не скористалась.
Зважаючи на те, що технічна потужність «Суджі» складає близько 244 млн куб. м на добу, з метою сприяння підготовці країн Європи до наступного опалювального сезону, ОГТСУ готовий розглянути можливість додаткового тимчасового збільшення обсягів транзиту до обсягів, що здатні повністю компенсувати відсутність транспортування через «Північний Потік1» за умови відповідного звернення Газпрому.
Джерело: kosatka.media

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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