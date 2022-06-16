Венгрия получит $600 млн ежегодной прибыли благодаря налогу на российскую нефть

Обновлено: Июнь 16, 2022.

Венгрия получит $600 млн ежегодной прибыли благодаря налогу на российскую нефть

Венгрия может получать около $600 млн в год благодаря налогу на российскую нефть, подсчитало исследовательское агентство Eurointelligence, на которое ссылается The Guardian.

Ключевые факты

  • Венгерское правительство, не присоединившееся к эмбарго ЕС на российскую нефть, ввело налог на ожидаемую прибыль в размере 25% от разницы между ценами на российскую нефть и мировыми ценами.
  • Eurointelligence подсчитало, что это может принести Будапешту примерно $600 млн в виде «скрытой прибыли» в год, отметив, что это «неплохой источник денег для экономики такого размера».
  • Анализ Eurointelligence предполагает, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану невыгодно присоединиться к запрету ЕС на импорт российской нефти.
  • «Для Орбана сохранение импорта нефти по трубопроводу, но запрет на остальное – лучший из вариантов, – пишет агентство. – Его правительство может извлечь выгоду как из более высоких цен на нефть, так и из-за поставок российской нефти, присвоив часть выручки за счет всех остальных в ЕС. Почему бы он отказывался от этого?

Контекст

Лидеры ЕС договорились на саммите в Брюсселе о частичном эмбарго на поставку российской нефти. Исключить из эмбарго поставки нефти по трубопроводу «Дружба» было предложено, чтобы дать Венгрии, Чехии, Словакии и другим странам, не имеющим выхода к морю, адаптироваться к запрету.

Перед этим министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что для отказа от нефти из России стране нужно €700–750 млн. Затем он сказал, что отказ от российской нефти будет стоить уже €15–18 млрд и будет происходить в течение пяти лет.

РФ снабжала около 720 000 баррелей сырой нефти в день на европейские НПЗ своим магистральным трубопроводом в 2021 году. Еще 1,57 млн баррелей в день отправлялись в ЕС из балтийских, черноморских и арктических портов, пишет Bloomberg.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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