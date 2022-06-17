«Енергоатом» категорично спростовує можливість передачі тимчасово окупованої ЗАЕС під контроль «Росатома»

Обновлено: Июнь 17, 2022.

«Енергоатом» категорично спростовує можливість передачі тимчасово окупованої ЗАЕС під контроль «Росатома»

НАЕК «Енергоатом» категорично спростовує інформацію про можливу передачу тимчасово окупованої російськими військовими Запорізької атомної станції під контроль Росії та її державного концерну «Росатом», передає Енергореформа.

«Запорізька АЕС працює і працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства. Її тимчасове захоплення російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору», – заявила компанія в телеграм-каналі 16 червня.

Як зазначив «Енергоатом», 15 червня особа, яка назвала себе представником влади окупантів, зібравши керівників структурних підрозділів ЗАЕС, повідомила, що з 1 вересня 2022 року станція повністю перейде під контроль Росії та «Росатома».

«Один з представників «влади» окупантів, хтось на ім’я олександр генадійович з позивним «волга», який, за його словами, «катається тут від адміністрації», зібрав керівників структурних підрозділів ЗАЕС. До їхнього відома він довів інформацію, що з 1 вересня 2022 року станція повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, «Росатома». Мовляв, готуйтесь зустрічати нове керівництво та працювати за новими правилами», – описав ситуацію «Енергоатом».

При цьому компанія наголосила, що ця заява не має жодного відношення до реальності, і ніякого контролю за роботою ЗАЕС з боку ворожих формувань не буде.

«Енергоатом» дякує кожному з працівників ЗАЕС за мужність, витримку і самовіддану роботу у цей надскладний для всієї України час. Протримайтесь ще трохи, наша спільна Перемога не забариться!», – підкреслили в компанії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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