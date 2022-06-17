«Енергоатом» категорично спростовує можливість передачі тимчасово окупованої ЗАЕС під контроль «Росатома»

НАЕК «Енергоатом» категорично спростовує інформацію про можливу передачу тимчасово окупованої російськими військовими Запорізької атомної станції під контроль Росії та її державного концерну «Росатом», передає Енергореформа.

«Запорізька АЕС працює і працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства. Її тимчасове захоплення російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору», – заявила компанія в телеграм-каналі 16 червня.

Як зазначив «Енергоатом», 15 червня особа, яка назвала себе представником влади окупантів, зібравши керівників структурних підрозділів ЗАЕС, повідомила, що з 1 вересня 2022 року станція повністю перейде під контроль Росії та «Росатома».

«Один з представників «влади» окупантів, хтось на ім’я олександр генадійович з позивним «волга», який, за його словами, «катається тут від адміністрації», зібрав керівників структурних підрозділів ЗАЕС. До їхнього відома він довів інформацію, що з 1 вересня 2022 року станція повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, «Росатома». Мовляв, готуйтесь зустрічати нове керівництво та працювати за новими правилами», – описав ситуацію «Енергоатом».

При цьому компанія наголосила, що ця заява не має жодного відношення до реальності, і ніякого контролю за роботою ЗАЕС з боку ворожих формувань не буде.

«Енергоатом» дякує кожному з працівників ЗАЕС за мужність, витримку і самовіддану роботу у цей надскладний для всієї України час. Протримайтесь ще трохи, наша спільна Перемога не забариться!», – підкреслили в компанії.