Робота енергосистеми України на 16 червня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 21,2 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема у Харківській області – 8,3 тисячам, Запорізькій – 6,8 тисячам, Донецькій – 4,3 тисячам, Херсонській – 1,3 тисячам, Сумській – 500 споживачам.

Газопостачання відновлено близько 3 тисячам абонентів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 16 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 751 населений пункт, загалом близько 624,1 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 362,2 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 36,8 тисяч споживачів.

Без газопостачання залишаються 175,6 тисяч абонентів.

Електроенергія:

Всі види електростанцій працюють згідно графіка та команд диспетчера. Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц.

На сході продовжуються ремонти двох підстанцій та однієї повітряної лінії 330 кВ. Також продовжуються роботи з підвищення надійності роботи однієї з підстанцій 750 кВ.

Атомна генерація:

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Гідроенергетика:

Гідроелектростанції компанії працюють в штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.

На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.