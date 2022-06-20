Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області накладає штрафні санкції під час перевірок АЗС

Обновлено: Июнь 20, 2022.

Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області накладає штрафні санкції під час перевірок АЗС

Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області продовжують щотижневі перевірки АЗС стосовно виявлення фактів завищення цін на пальне.

     Перевірки здійснюються на підставі доручення Прем’єр-міністра України від 08.05.2022 № 11381/0/1-22 щодо невідкладного проведення перевірок дотримання суб’єктами господарювання на роздрібному ринку пального вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін з урахуванням п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», на підставі наказу Міністерства економіки України від 02.04.2022 № 679−22 «Про рішення щодо проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом періоду воєнного стану».

Спеціалісти провели 21 перевірку, з них завершено 12 обстежень об’єктів АЗС, тільки на 2 АЗС не було виявлено завищення цін на пальне, у всіх інших випадках були виявлені такі порушення:

  • на 7 АЗС було зафіксовано перешкоджання діяльності посадових осіб, через що на суб’єктів господарювання було накладено штрафні санкції у розмірі 238 тис. грн;
  • на деяких стелах АЗС ціни відрізнялися від ціни, вказаної у чеку;
  • відмови у розрахунку банківською карткою.

Усього сума застосованих адміністративно-господарських санкцій за результатами перевірок АЗС складає 397,1 тис. грн, у тому числі необґрунтовано отримана виручка – 79,5 тис. грн, штраф – 317,6 тис. грн. Станом на 10.06.2022 тривають перевірки ще на 9 АЗС.

     Також нагадуємо, що суб’єкти господарювання, як і раніше, зобов’язані попередньо декларувати ціни в разі їх підвищення.

Зверніть увагу, якщо вам не надають розрахункові документи, відмовляють у вільному виборі засобів розрахунку тощо, надсилайте до Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області звернення із зазначенням у ньому інформації про найменування (ТОВ – юридичної особи, ФОП) та місце розташування суб’єкта господарювання з наданням копій чеків (за наявності) на електронну адресу info@dp.dpss.gov.ua або заповніть форму за посиланням https://cutt.ly/uH0Vsk5.

Джерело: Держпродспоживслужба

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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