Імпорт російської нафти до Китаю став рекордним

Обсяги імпорту російської нафти в Китай у травні досягли рекордного рівня, повідомляє Reuters з посиланням на дані китайської митниці.
За підсумками місяця постачання сировини зросло на 55% у річному вираженні і становило майже 8,42 млн т. Цей показник еквівалентний приблизно 1,98 млн. барелів на добу, і на 25% більше, ніж 1,59 млн. барелів на день у квітні. Внаслідок цього Росія вийшла на перше місце з постачання сировини до Китаю, випередивши Саудівську Аравію. Головною причиною зростання експорту із Росії стали великі знижки на нафту. Зокрема, з дисконтом вуглеводні купують китайські державні компанії Sinopec та Zhenhua Oil.
Джерело: kosatka.media