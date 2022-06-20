Контролери у Києві вже наклали на АЗС штрафів на понад 1,5 млн грн та просять скасувати мораторій на перевірку пального

Обновлено: Июнь 20, 2022.

Контролери у Києві вже наклали на АЗС штрафів на понад 1,5 млн грн та просять скасувати мораторій на перевірку пального

За останні півтора місяці лише у столиці за результатами проведених на АЗС перевірок накладено штрафів на загальну суму понад 1,5 млн грн. Держпродспоживслужба також просить скасувати мораторій на проведення перевірок якості пального, адже є випадки його розведення. Про це в коментарі УНН повідомив начальник Головного управління Держспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.

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«Судячи з моніторингу останніх двох тижнів, можна сказати, що ціна на пальне коливається від 52 до 58 грн, що повністю законно і відповідає всім нормативним актам. По місту Києву сьогодні бензин та дизпаливо є. Присутні черги, але пальне можна придбати», – зазначив Рубан.

Деталі

Щодо перевірок АЗС на перевищення ціни, то з його слів, за майже півтора місяці в Києві їх проведено вже більше ніж 150, близько 10-15 перевірок щодня. Виявлено більше ніж 100 порушень з накладеними штрафами на суму більше ніж півтора мільйона гривень. На АЗС, де йде перевищення цін, Держспоживслужба буде і далі продовжувати моніторинг.

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«Щодо якості пального та метрологічної повірки кількості залитого пального – зараз це дійсно проблематика. На жаль, Кабінетом міністрів, у зв’язку з військовим станом, накладено мораторій на певні перевірки. У зв’язку з цим деякі АЗС вчиняють шахрайські дії. Уже направлена інформація Кабміну щодо поновлення контролю за метрологічним наглядом, а це кількість пального, і також перевірок щодо якості. Тому що через 2-3 місяці на автомобілях ми не зможемо їздити, якщо будемо використовувати те пальне, яке сьогодні фактично розводять з невідомою речовиною», – повідомив Рубан.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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