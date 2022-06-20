Нафтогаз ответил, почему нет платежек за газ и что делать

Обновлено: Июнь 20, 2022.

Нафтогаз ответил, почему нет платежек за газ и что делать

В связи с тем, что большинство поставщиков газа бытовым потребителям не выполняют свои функции, с 1 мая 2022 года более 8,8 млн. украинских домохозяйств стали получать газ от поставщика последней надежды — компании «Нафтогаз Украины». Из-за этого возникли задержки с формированием счетов за май.

В компании отметили, что потребители должны теперь платить за газ именно Нафогазу.

«В сложившейся ситуации процесс формирования счетов за май несколько задерживается. Все счета за потребленный газ в предыдущем месяце будут доступны после 20 июня в личном кабинете my.gas.ua и чатботах GASUA. Печатные счета доставит Укрпочта после 25 числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что новые потребители должны получить номера лицевого счета в чатботе GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply в Facebook Messenger и ввести код (16 символов). EIC – это персональный газовый номер объекта газоснабжения, состоящий из 16 символов – латинских букв и цифр. Найти этот номер можно в личном кабинете, узнать в контакт-центре или в платежке.

«После получения лицевого счета вы можете зарегистрироваться в личном кабинете my.gas.ua. Именно с его помощью удобно узнать и оплатить счета, скачать справку о льготах и ​​субсидиях, получить акт сверки и т.д. Также вы можете получить лицевой счет, обратившись в контакт-центр ГК «Нафтогаз Украины», — говорится в сообщении.

Также новые пользователи, которые получили платежки за газ от старого поставщика, должны сообщить об этом факте на электронный ящик info@gas.ua или по телефону:

  • +38 066 300 2 888;
  • +38 098 300 2 888;
  • +38 093 300 2 888.

Кроме того, украинцы могут всегда перейти к Нафтогазу, заполнив заявку:

  • на сайте (https://gas.ua/ru/home/join);
  • через приложение «Приват24»;
  • в отделениях «Новой почты»;
  • в отделениях банков ПУМБ и Ощадбанк в регионах, где не идут активные боевые действия.
 Источник: Хвиля

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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