Нафтогаз ответил, почему нет платежек за газ и что делать

В связи с тем, что большинство поставщиков газа бытовым потребителям не выполняют свои функции, с 1 мая 2022 года более 8,8 млн. украинских домохозяйств стали получать газ от поставщика последней надежды — компании «Нафтогаз Украины». Из-за этого возникли задержки с формированием счетов за май.

В компании отметили, что потребители должны теперь платить за газ именно Нафогазу.

«В сложившейся ситуации процесс формирования счетов за май несколько задерживается. Все счета за потребленный газ в предыдущем месяце будут доступны после 20 июня в личном кабинете my.gas.ua и чатботах GASUA. Печатные счета доставит Укрпочта после 25 числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что новые потребители должны получить номера лицевого счета в чатботе GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply в Facebook Messenger и ввести код (16 символов). EIC – это персональный газовый номер объекта газоснабжения, состоящий из 16 символов – латинских букв и цифр. Найти этот номер можно в личном кабинете, узнать в контакт-центре или в платежке.

«После получения лицевого счета вы можете зарегистрироваться в личном кабинете my.gas.ua. Именно с его помощью удобно узнать и оплатить счета, скачать справку о льготах и ​​субсидиях, получить акт сверки и т.д. Также вы можете получить лицевой счет, обратившись в контакт-центр ГК «Нафтогаз Украины», — говорится в сообщении.

Также новые пользователи, которые получили платежки за газ от старого поставщика, должны сообщить об этом факте на электронный ящик info@gas.ua или по телефону:

+38 066 300 2 888;

+38 098 300 2 888;

+38 093 300 2 888.

Кроме того, украинцы могут всегда перейти к Нафтогазу, заполнив заявку: