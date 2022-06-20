Ракетный удар по нефтебазе на Днепропетровщине: еще восемь пострадавших в больнице

В больнице остаются восемь пострадавших в результате вчерашнего ракетного удара по нефтебазе на Днепропетровщине.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

«В настоящее время восемь пострадавших находятся в медучреждениях области с ожогами, еще четверо – на амбулаторном лечении», — отметил он.

По словам Лукашука, сегодня российские оккупационные войска снова обстреляли приграничные территории Зеленодольской и Апостоловской общин.

«Обошлось без пострадавших и без разрушений, все коммуникации работают. Кроме этого, из «Ураганов» была обстреляна территория вблизи села Первое Мая, что в Криворожском районе. Оккупанты попали в поля», — рассказал председатель облсовета.

Он добавил, что также в течение дня зафиксированы бои между подразделениями Вооруженных сил Украины и сил противника на территории Херсонщины вблизи Криворожского района.

Как сообщал УНИАН, 18 июня три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

Сегодня, 19 июня, на нефтебазе, которую обстреляли оккупанты, взорвался резервуар с горючим, погиб спасатель, еще двое получили ожоги.

Всего в результате обстрела нефтебазы пострадали 14 человек, двое погибли.

Источник: УНІАН