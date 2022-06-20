Робота енергосистеми України на 18 червня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 9,6 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема у Донецькій області – 5 тисячам, Харківській – 4,2 тисячам, Сумській – 300 споживачам, Запорізькій – 100 споживачам.

Газопостачання відновлено близько 3,3 тисячам абонентів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 18 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 746 населених пунктів, загалом близько 626,9 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 380,1 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 35,1 тисяч споживачів.

Без газопостачання залишаються близько 172 тисяч абонентів.

Електроенергія:

Енергосистема України працює з європейською мережею ENTSO-E. Частота на рівні 50 Гц. Рівень споживання відповідає сезонному графіку.

Минулої доби на сході була частково повернута в роботу підстанція 330 кВ. Це дало можливість зняти обмеження по енергоживленню кількох прилеглих великих енерговузлів. Також на іншому кордоні регіону продовжується відновлення лінії 330 кВ, що забезпечує надійність живлення прилеглих районів по резервній схемі.

На півночі відновлюються лінії волоконно-оптичного зв’язку та продовжується огляд трас ліній разом із саперами для остаточного розмінування.

Атомна генерація:

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Гідроенергетика:

Укргідроенерго продовжує забезпечувати покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, а також мобільний аварійний резерв в Об’єднаній енергосистемі України.

ГЕС та ГАЕС, які входять до складу компанії, працюють в штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.