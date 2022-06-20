Робота енергосистеми України на 19 червня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 21,6 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема у Донецькій області – 19,5 тисячі, Запорізькій – 1,34 тисячі, Сумській — 360 споживачам, Миколаївській – 200 споживачам, Харківській – 180 споживачам.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 19 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 729 населених пункти, загалом близько 602,3 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 360,7 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 34,9 тисячі споживачів.

Без газопостачання залишаються близько 172 тисяч абонентів.