Россия не бронировала дополнительные мощности для транзита газа через Украину, несмотря на сокращение прокачки по «Северному потоку»

Обновлено: Июнь 20, 2022.

Россия не бронировала дополнительные мощности для транзита газа через Украину, несмотря на сокращение прокачки по «Северному потоку»

Россия усилила контроль за поставками природного газа в Европу, отклонив предложение Украины забронировать больше транзитных мощностей, чтобы компенсировать сокращение потоков по ключевому газопроводу в Германию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на результаты аукциона.

Ключевые факты

  • Российский «Газпром» на аукционе в понедельник, 20 июня, решил не резервировать дополнительные мощности для транспортировки газа в Европу по украинским трубопроводам на июль. Это еще один признак того, что поставки из Москвы могут оставаться ограниченными в течение недель после того, как страна сократила на 40% поставки топлива по газопроводу «Северный поток», крупнейшему газовому маршруту в ЕС, пишет Bloomberg.
  • Сокращение повлекло за собой резкий рост цен на газ, увеличивая давление на страны – члены ЕС, которые борются с растущей инфляцией, пишет издание.
  • Поставки газа в следующем месяце могут регулироваться еще жестче, поскольку газопровод Nord Stream планируется полностью остановить на несколько дней из-за ежегодных работ.

Контекст

«Газпром» заявил ранее, что уменьшает поставки природного газа по газопроводу «Северный поток» на 40% из-за проблем с ремонтом оборудования. Во вторник, 14 июня, российская энергетическая компания объявила, что может обеспечить транспортировку только 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн кубометров. По объяснениям России, это произойдет из-за «несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens».

Канада начала переговоры с Германией, чтобы найти решение проблемы с турбиной Siemens Energy для российского газопровода «Северный поток», которая была отправлена в Канаду на техническое обслуживание.

10 июня стало известно, что в Европарламенте заявили о поиске Европой возможности остановить «Северный поток».

«Северный поток», транспортирующий газ из России в Германию, был запущен еще в 2011 году, его пропускная способность 27 млрд кубометров в год.

Источник: forbes.ua

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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