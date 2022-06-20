Россия не бронировала дополнительные мощности для транзита газа через Украину, несмотря на сокращение прокачки по «Северному потоку»

Россия усилила контроль за поставками природного газа в Европу, отклонив предложение Украины забронировать больше транзитных мощностей, чтобы компенсировать сокращение потоков по ключевому газопроводу в Германию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на результаты аукциона.

Ключевые факты

Российский «Газпром» на аукционе в понедельник, 20 июня, решил не резервировать дополнительные мощности для транспортировки газа в Европу по украинским трубопроводам на июль. Это еще один признак того, что поставки из Москвы могут оставаться ограниченными в течение недель после того, как страна сократила на 40% поставки топлива по газопроводу «Северный поток», крупнейшему газовому маршруту в ЕС, пишет Bloomberg.

Сокращение повлекло за собой резкий рост цен на газ, увеличивая давление на страны – члены ЕС, которые борются с растущей инфляцией, пишет издание.

Поставки газа в следующем месяце могут регулироваться еще жестче, поскольку газопровод Nord Stream планируется полностью остановить на несколько дней из-за ежегодных работ.

Контекст

«Газпром» заявил ранее, что уменьшает поставки природного газа по газопроводу «Северный поток» на 40% из-за проблем с ремонтом оборудования. Во вторник, 14 июня, российская энергетическая компания объявила, что может обеспечить транспортировку только 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн кубометров. По объяснениям России, это произойдет из-за «несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens».

Канада начала переговоры с Германией, чтобы найти решение проблемы с турбиной Siemens Energy для российского газопровода «Северный поток», которая была отправлена в Канаду на техническое обслуживание.

10 июня стало известно, что в Европарламенте заявили о поиске Европой возможности остановить «Северный поток».

«Северный поток», транспортирующий газ из России в Германию, был запущен еще в 2011 году, его пропускная способность 27 млрд кубометров в год.

Источник: forbes.ua