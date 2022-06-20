У Києві заарештували активи ще одного білоруського підприємства на 4 млрд грн

За клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва арештовано корпоративні права підприємства-резидента РБ у вигляді статутного капіталу в розмірі майже 1 млрд грн, а також нерухоме та рухоме майно підприємства орієнтованою вартістю 3 млрд грн. Наразі вживаються заходи щодо передачі цього майна в управління АРМА.

Окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та зловживання повноваженнями юридичною особою (ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364-1 КК України).

За даними слідства, на території України функціонує білоруське підприємство, яке надає послуги у сфері добування нафти та природного газу. У своїй діяльності воно використовує обладнання Республіканського унітарного підприємства «Бєлоруснафта».

У межах слідства правоохоронці досліджують діяльність цього підприємства в частині можливого сприяння РФ під час підготовки та проведення агресивної війни проти України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими УП ГУ Нацполіції у м. Києві за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Джерело: ОГПУ