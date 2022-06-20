В Україні буде створено національну мережу електричних зарядних станцій. Першим кроком для реалізації відповідного проекту стало підписання 17 червня 2022 року Меморандум про партнерство та взаємодію між ДП «НАЕК «Енергоатом» та АБ «УКРГАЗБАНК».

Відповідно до положень меморандуму, сторони домовились розпочати спільну реалізацію проекту з використанням фінансових можливостей Укргазбанка та виробничо-технічного потенціалу Енергоатома як найбільшого виробника електричної енергії в Україні.

«Сьогодні зроблений ще один важливий крок з розвитку інфраструктури електричного транспорту та створення національної мережі зарядних станцій в Україні, визначені джерела фінансування для розбудови цієї мережі на території всієї країни», — зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко під час підписання документа.

За його словами, реалізація цього проекту також сприяє виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо декарбонізації: «Ми пришвидшуємо досягнення вуглецевої нейтральності економіки України, а також зменшення забруднення навколишнього природного середовища».

Джерело: КМУ