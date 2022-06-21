Нідерланди вводять у дію першу фазу кризового плану в енергетиці, що передбачає зняття обмежень на роботу вугільних електростанцій, пише NOS.
Кризовий план передбачає зняття обмеження на роботу вугільних електростанцій: зараз вони можуть діяти лише на 35% потужності, щоб продукувати менше шкідливих викидів. Тепер уряд Нідерландів планує змінити цей закон.
У той же час Нідерланди поки що не планують збільшувати видобуток газу в родовищі Гронінген, яке мали бути закриті в 2024 році через ті ж зміни клімату. У той же час, Еттен попередив, що родовище можуть розконсервувати, але тільки як крайнє.
Також міністр енергетики Нідерландів закликав підприємства та домогосподарства якомога економніше використовувати енергію.
Источник: kosatka.media