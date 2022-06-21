20 червня: Ситуація в енергетиці

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Уряд передав шість ТЕЦ у власність Нафтогазу
Уряд зафіксував ціну газу «Нафтогазу» для облгазів на період війни та 6 місяців після
Арештовані активи білоруської нафтосервісної компанії на 4 млрд грн
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- Кабмін для забезпечення безперебійного постачання тепла та електроенергії доручив передати шість ТЕЦ у власність НАК «Нафтогаз України». Це дозволить більш ефективно витрачати ресурси та керувати цими підприємствами, а також підготувати їх до зими.
- Україна розраховує отримати від континентальної мережі ENTSO-E перші квоти на експорт електроенергії до Європи у розмірі 100 МВт наступного тижня. НЕК «Укренерго» виконала всі шість технічних передумов, які були необхідні для початку експорту української електроенергії до Європи, що було власне підтверджено 8 червня фактом наданого ENTSO-E дозволу.
- За минулу добу відновлено електропостачання близько 2,34 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії. Зокрема у Запорізькій області – 840 споживачам, Донецькій – 800, Харківській – 500, Миколаївській – 200 споживачам.
- Станом на 20 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 741 населений пункт, загалом близько 606,6 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 362,4 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 35,6 тисячі споживачів.
- На сході продовжується демонтаж пошкодженого устаткування на підстанції 330 кВ, на півночі на підстанції 330 кВ бригади релейного захисту працюють над повним відновленням обладнання.
Газ
- НАК «Нафтогаз України» на час військового стану та 6 місяців після його завершення постачатиме природний газ операторам газорозподільних систем (облгазам) за фіксованою ціною
- Газопостачання відновлено близько 4,8 тисячі абонентів.
- Без газопостачання залишаються близько 176,7 тисячі абонентів
Пальне
На вихідних окупанти обстріляли 4 нафтопереробних заводи – Кременчуцький, Шебелинський, Лисичанський, а також міні-НПЗ у селі Губинисі.
Міжнародний вимір та санкції
- Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик заявив, що нафтопровід «Дружба», по якому до Словаччини надходить російська нафта, може бути переобладнано для поставок палива до України. Техніко-економічне обґрунтування буде попередньо підготовлене словацьким оператором нафтопроводу Transpetrol.
- Суд за клопотанням Подільської окружної прокуратури Києва заарештував корпоративні права підприємства-резидента Білорусі у вигляді статутного капіталу майже 1 млрд грн, а також нерухоме та рухоме майно орієнтованою вартістю 3 млрд грн. На цей час вживаються заходи щодо передачі заарештованого майна підприємства в управління АРМА.