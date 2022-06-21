20 червня: Ситуація в енергетиці

Обновлено: Июнь 21, 2022.

20 червня: Ситуація в енергетиці

Головне:

Уряд передав шість ТЕЦ у власність Нафтогазу

 Уряд зафіксував ціну газу «Нафтогазу» для облгазів на період війни та 6 місяців після 

 Арештовані активи білоруської нафтосервісної компанії на 4 млрд грн

 Стабільність інфраструктури

  • Електроенергія
  • Кабмін для забезпечення безперебійного постачання тепла та електроенергії доручив передати шість ТЕЦ у власність НАК «Нафтогаз України». Це дозволить більш ефективно витрачати ресурси та керувати цими підприємствами, а також підготувати їх до зими.
  • Україна розраховує отримати від континентальної мережі ENTSO-E перші квоти на експорт електроенергії до Європи у розмірі 100 МВт наступного тижня. НЕК «Укренерго» виконала всі шість технічних передумов, які були необхідні для початку експорту української електроенергії до Європи, що було власне підтверджено 8 червня фактом наданого ENTSO-E дозволу.
  • За минулу добу відновлено електропостачання близько 2,34 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії. Зокрема у Запорізькій області – 840 споживачам, Донецькій – 800, Харківській – 500, Миколаївській – 200 споживачам.
  • Станом на 20 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 741 населений пункт, загалом близько 606,6 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 362,4 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 35,6 тисячі споживачів.
  • На сході продовжується демонтаж пошкодженого устаткування на підстанції 330 кВ, на півночі на підстанції 330 кВ бригади релейного захисту працюють над повним відновленням обладнання.

Газ

  • НАК «Нафтогаз України» на час військового стану та 6 місяців після його завершення постачатиме природний газ операторам газорозподільних систем (облгазам) за фіксованою ціною
  • Газопостачання відновлено близько 4,8 тисячі абонентів.
  • Без газопостачання залишаються близько 176,7 тисячі абонентів

Пальне

На вихідних окупанти обстріляли 4 нафтопереробних заводи – Кременчуцький, Шебелинський, Лисичанський, а також міні-НПЗ у селі Губинисі.

Міжнародний вимір та санкції

  • Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик заявив, що нафтопровід «Дружба», по якому до Словаччини надходить російська нафта, може бути переобладнано для поставок палива до України. Техніко-економічне обґрунтування буде попередньо підготовлене словацьким оператором нафтопроводу Transpetrol.
  • Суд за клопотанням Подільської окружної прокуратури Києва заарештував корпоративні права підприємства-резидента Білорусі у вигляді статутного капіталу майже 1 млрд грн, а також нерухоме та рухоме майно орієнтованою вартістю 3 млрд грн. На цей час вживаються заходи щодо передачі заарештованого майна підприємства в управління АРМА.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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