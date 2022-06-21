Робота енергосистеми України на 21 червня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 24,7 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії. Зокрема у Донецькій області – 23,5 тисячам, Харківській – 1,2 тисячам споживачів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 21 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 729 населених пунктів, загалом близько 610,7 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 347,1 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Запорізькій – 38,4 тисяч, Харківській – близько 35,5 тисяч споживачів.

Без газопостачання залишаються близько 176,7 тисяч абонентів.

Джерело: КМУ