Ситуація з пальним стабілізується до осені — Мінінфраструктури

Ситуацію з дефіцитом пального, що виникла через обстріл нафтобаз і НПЗ, буде стабілізовано ближче до осені. Про це у коментарі Financial Times заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Він додав, що до цього часу будуть підписані довгострокові контракти із закордонними постачальниками. За словами Кубракова, сьогодні нестача пального в Україні викликана його постачанням вантажівками та поїздами через кордони.
Весь наш імпорт – із ЄС. Раніше ми використовували лише найближчі до України країни та порти у Польщі та Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів», – зазначив міністр.
До війни Україна імпортувала через кордони з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією лише 5% пального, заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Нині цей показник становить 100%. За його словами, Київ уже збільшив пропускну спроможність на кордонах із ЄС у десятки разів і хоче подвоїти цю потужність.
Джерело: kosatka.media