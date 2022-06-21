ВСУ нанесли ракетный удар по «вышкам Бойко»: появились подробности

Украинские войска нанесли ракетный удар по «вышкам Бойко». Это очень усложнит российским оккупантам добычу украинского газа в Черном море.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Он отметил, что утренние звуки взрывов доносились не с острова Змеиный, как сообщалось ранее, а с места, где россияне разместили украденные у Украины буровые вышки в Черном море.
«Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили у «вышек Бойко». Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян», – написал Гончаренко.