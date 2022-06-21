ВСУ нанесли ракетный удар по «вышкам Бойко»: появились подробности

Удар по «вышкам Бойко» подтвердили и оккупационные «власти» захваченного Россией Крыма.

«Во время удара на буровых установках «Черноморнефтегаза» было 12 человек. На данный момент спасено 5 человек, трое из них ранены. Поиски оставшихся продолжаются, сообщил Аксенов», — цитирует «главу правительства Крыма» Сергея Аксенова пропагандистское издание «Крыминформ».

«Таврида», на которой размещался вооруженный российский гарнизон, действующая система РЭБ и, вероятно, была развернута ПВО. В сети также появилось видео серьезнейших разрушений, нанесенных платформе.

Напомним, в 2014 году Россия захватила буровые платформы в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма. Оккупанты также использовали их для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

«Вышками Бойко» украинские буровые вышки , принадлежащие государственной компании «Черноморнефтегаз», названы по имени тогдашнего министра энергетики, позже – одного из лидеров «ОПЗЖ» Юрия Бойко, при котором они появились.

Напомним, Украина инвестировала в «Черноморнефтегаз» порядка 12 млрд грн. На морском шельфе Одесского газового месторождения были размещены две самоподъемные плавучие буровые установки: В312 – «Петр Годованец» (построенная в 2010 году) и В319 – «Украина» (построенная в 2012 году). Вместе с буровыми вышками были куплены два новых шельфовых судна – буксиры «Федор Урюпин» и «Мыс Тарханкут».

Россия захватила это имущество Украины одновременно с оккупацией Крыма. В декабре 2015 года буровые платформы воры переместили в Голицынское месторождение у побережья Крыма.

Источник: Обозреватель