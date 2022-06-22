Німеччина може позбутися енергозалежності від РФ до кінця року, — Шольц

Обновлено: Июнь 22, 2022.

Німеччина може позбутися енергозалежності від РФ до кінця року, — Шольц

Німеччина почала вчасно вживати заходи зі зменшення залежності від російських енергоносіїв і попри складнощі зможе позбутися її. Про це заявив канцлер Олаф Шольц.

Мета уряду, зазначив канцлер, «зробити Німеччину крок за кроком незалежною від викопного палива та коливання цін на енергоносії» і «вже до кінця цього року чи трохи пізніше бути в змозі отримувати газ з інших джерел і позбутися залежності, яку ми бачимо сьогодні».

Він поставив під сумнів пояснення російської сторони щодо причин різкого скорочення поставок газу в Європу.

«Були представлені обгрунтування технічного характеру, але «випадково» по всій Європі спостерігаються раптово скорочення поставок газу», — сказав з посмішкою Шольц. Він зазначив, що такий розвиток подій треба сприймати дуже серйозно, але водночас висловив задоволення, що Німеччина почала «дуже рано» готуватися до подібної ситуації, зокрема, будувати термінали для скрапленого газу на узбережжі та відповідну інфраструктуру, зокрема, в місті Любмін.

Загалом же, на переконання глави уряду, вихід з енергетичної залежності полягає насамперед у більш швидкому розвитку відновлювальної енергетики. Заради цього вже ухвалено багато законів, зазначив він і додав, що все це створить умови для того, щоб «Німеччина в найкоротші строки перестала потребувати імпорту викопних енергоносіїв і змогла сконцентруватися на відновлювальних».

Шольц констатував, що Німеччина зіткнулася з великими викликами, та закликав промисловість «засукати рукава» з тим, щоб вийти з кризи сильнішою. Він попередив про «постійну спіраль інфляції», яка може стати найбільшою за останнє пів століття.

Попри складнощі для економіки канцлер вважає «безпрецедентно жорсткі» санкції ЄС проти РФ правильними, адже «свобода має свою ціну; демократія, солідарність з друзями та партнерами мають свою ціну». ФРН, наголосив Шольц, «готова заплатити цю ціну».

Джерело: elektrovesti.net

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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