22 червня: Ситуація в енергетиці

Обновлено: Июнь 22, 2022.

22 червня: Ситуація в енергетиці

Головне:

«Нафтогаз України» розраховує почати імпорт LNG в IV кварталі 2022 року

 Рада прийняла у першому читанні законопроект про введення мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло

 Глава Міжнародного енергетичного агентства закликає Європу підготуватися до повного припинення експорту російського газу

 Стабільність інфраструктури

  • Електроенергія

Енергоатом та очільники міст-супутників АЕС погодили спільну діяльність із надання гуманітарної допомоги, сприяння захисту об’єктів критичної інфраструктури та життєдіяльності міст під час війни. Підбили підсумки збору та відправки гуманітарної допомоги, яку від самого початку війни не припиняють дирекція Енергоатома, його профспілка, всі відокремлені підрозділи Компанії, а також благодійні організації та міжнародні партнери НАЕК. Намітили подальші кроки ефективної допомоги – захисникам України, атомникам тимчасово окупованої ЗАЕС та жителям Енергодару й іншим постраждалим від російських загарбників.

 Газ

НАК «Нафтогаз України» проводить переговори щодо постачання імпортного зрідженого природного газу (ЗПГ або LNG) до України у четвертому кварталі цього року. Про це повідомив глава компанії Юрій Вітренко. Треба привезти ЗПГ на термінали в Європі і потім забезпечити фізичний транспорт цього газу вже трубопроводами в Україну, або здійснити операції своп.

ЖКГ

  • Без газопостачання залишаються близько 177 тисяч абонентів.
  • Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №7427 про введення мораторію на підвищення ціни на природний газ для побутових споживачів, тарифів на теплову енергію та послуги з розподілу природного газу для всіх категорій споживачів.
  • Мораторій діятиме у разі остаточного прийняття закону під час воєнного стану на всій території України та протягом шести місяців після його припинення чи скасування.
  • Законопроект №7427 передбачає також залучення понад 180 млрд грн від міжнародних партнерів на покриття різниці тарифів.
  • Підприємствам теплокомуненерго, постачальникам газу та операторам газорозподільних систем з державного бюджету будуть компенсовані збитки, спричинені забороною підвищувати тарифи, та втрати, зазнані внаслідок військових дій.
  • Документ містить заборону вчиняти будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості.

 Міжнародний вимір та санкції

  • Міжнародне енергетичне агентство попередило, що Європа має негайно підготуватися до повного припинення експорту російського газу цієї зими, закликаючи уряди вжити заходів для скорочення попиту та збереження атомних електростанцій відкритими. Надзвичайні заходи, вжиті європейськими країнами цього тижня для зменшення попиту на газ, такі як запуск старих вугільних електростанцій, були виправдані масштабами кризи, незважаючи на побоювання щодо зростання викидів вуглецю.
  • Найбільша у світі промислова газова компанія «Linde» виходить з російських проектів. Компанія вже припинила свою участь в російському Амурському газохімічному комплексі.
  • НАК «Нафтогаз України» у липні має намір подати позов на російський «Газпром» за скорочення транзиту природного газу територією України нижче законтрактованих обсягів. НАК використовуватиме всі права, які має, тому що «Газпром» нині не доплачує за ті транзитні обсяги, які він забронював і які є доступними для «Газпрому».

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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