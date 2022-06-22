ЕК одобрила приобретение группы Lotos компанией PKN Orlen

Обновлено: Июнь 22, 2022.

ЕК одобрила приобретение группы Lotos компанией PKN Orlen

20 июня ЕК одобрила приобретение энергетической группы Lotos польским нефтеперерабатывающей компанией PKN Orlen. Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер сообщила, что условия, по которым произойдет слияние компании PKN Orlen с группой Lotos, не приведут к росту цен, а также гарантируют, что рынки останутся открытыми.

 Президент польского нефтяного концерна PKN Orlen Даниэль Обайтек объявил, что компания планирует поглотить Lotos Group в конце июля или начале августа. Также Даниэль Обайтек напомнил, что этот процесс начался в 2018 году и переговоры с ЕК по этому вопросу заняли длительное время:

«Это означает принятие условий контракта, который мы заключили с нашими партнерами. Это один из последних элементов. Перед нами 6 месяцев для того чтобы внести все внесенные коррективы. Однако, это ни в коем случае не блокирует процесс поглощение группы Lotos. Мы планируем завершить слияние фирм в июле-августе. Это очень быстро, но реально для реализации».

Президент польского нефтяного концерна PKN Orlen также добавил, что слияние компаний позволит им быстрее развиваться.

Источник: polskieradio.pl

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    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

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