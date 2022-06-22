Иран выключит электроэнергию майнерам криптовалют

Авторизованным установкам для майнинга криптовалют в Иране перестанут подавать электроэнергию с 22 июня.

Ключевые факты

В Иране размещено 118 разрешенных установок для майнинга криптовалют, которые должны быть отключены от электроэнергии национальной сети в следующем месяце.

На прошлой неделе потребление электроэнергии в стране достигло рекордных 62 500 МВт во время пикового потребления. Согласно прогнозам, потребление на этой неделе превысит 63 000 МВт, что означает ограниченное предложение электроэнергии.

Контекст

После того как в 2019 году правительство Ирана одобрило майнинг криптовалют в качестве промышленной деятельности, многие компании начали добывать криптовалюту по всей стране благодаря чрезвычайно дешевой электроэнергии. Теперь иранские электростанции рассматривают эту отрасль как возможность увеличить собственные доходы.

В январе 2020 года Министерство промышленности, горного дела и торговли выдало более 1000 лицензий на установки для майнинга криптовалют.

Некоторые майнеры начали использовать бытовую электроэнергию для добычи криптовалюты, что привело к серьезным проблемам в электроэнергетической отрасли страны, которая столкнулась с вызовами, вызванными засухой.

Субсидированные цены на электроэнергию и экономические санкции, ограничивающие доступ к иностранной валюте, сделали Иран большой базой для майнинга криптовалют, по данным аналитической компании Elliptic, считающей, что в стране сосредоточено 4,5% всего майнинга Bitcoin в мире.

В мае 2021 года Иран запретил энергоемкую добычу криптовалют, таких как Bitcoin, накануне сезона пикового спроса на электроэнергию, после того, как резкий рост потребления привел к отключению электричества в крупных городах. Запрет вступил в силу немедленно и продлится до 22 сентября, заявил президент Хасан Роухани, добавив, что около 85% текущей деятельности по добыче криптовалюты в стране осуществлялось без лицензий.

Источник: /forbes.ua