Иран выключит электроэнергию майнерам криптовалют

Обновлено: Июнь 22, 2022.

Иран выключит электроэнергию майнерам криптовалют

Авторизованным установкам для майнинга криптовалют в Иране перестанут подавать электроэнергию с 22 июня.

Об этом объявил пресс-секретарь Министерства энергетики Ирана Мостафа Раджаби Машхади, пишет Tehran Times.

Ключевые факты

  • В Иране размещено 118 разрешенных установок для майнинга криптовалют, которые должны быть отключены от электроэнергии национальной сети в следующем месяце.
  • На прошлой неделе потребление электроэнергии в стране достигло рекордных 62 500 МВт во время пикового потребления. Согласно прогнозам, потребление на этой неделе превысит 63 000 МВт, что означает ограниченное предложение электроэнергии.

Контекст

После того как в 2019 году правительство Ирана одобрило майнинг криптовалют в качестве промышленной деятельности, многие компании начали добывать криптовалюту по всей стране благодаря чрезвычайно дешевой электроэнергии. Теперь иранские электростанции рассматривают эту отрасль как возможность увеличить собственные доходы.

В январе 2020 года Министерство промышленности, горного дела и торговли выдало более 1000 лицензий на установки для майнинга криптовалют.

Некоторые майнеры начали использовать бытовую электроэнергию для добычи криптовалюты, что привело к серьезным проблемам в электроэнергетической отрасли страны, которая столкнулась с вызовами, вызванными засухой.

Субсидированные цены на электроэнергию и экономические санкции, ограничивающие доступ к иностранной валюте, сделали Иран большой базой для майнинга криптовалют, по данным аналитической компании Elliptic, считающей, что в стране сосредоточено 4,5% всего майнинга Bitcoin в мире.

В мае 2021 года Иран запретил энергоемкую добычу криптовалют, таких как Bitcoin, накануне сезона пикового спроса на электроэнергию, после того, как резкий рост потребления привел к отключению электричества в крупных городах. Запрет вступил в силу немедленно и продлится до 22 сентября, заявил президент Хасан Роухани, добавив, что около 85% текущей деятельности по добыче криптовалюты в стране осуществлялось без лицензий.

Источник: /forbes.ua

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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