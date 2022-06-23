Бензин на Кипре: двукратный рост цен за два года

Обновлено: Июнь 23, 2022.

Бензин на Кипре: двукратный рост цен за два года

Цена дизельного топлива уверенно приближается к психологически важной отметке в 2 евро. На некоторых заправках в Лимассоле дизель уже продают за 1,999 евро. Бензин с октановым числом 95 и 98 тоже растет в цене, но пока продается не дороже 1,867 евро и 1,93 евро соответственно. От представителей власти звучат предложения о том, чтобы ввести ценовые лимиты.

В среднем по стране 95 бензин стоит 1,81 евро. Максимальная цена составляет 1,867, минимальная – 1,755. Средняя цена 98 бензина по Кипру – 1,871 евро. Максимальная – 1,93 евро, минимальная – 1,795 евро. Наконец, дизельное топливо в среднем продается за 1,944 евро. Минимальная цена составляет 1,808 евро, максимальная – 1,999 евро.

Описывая ситуацию на рынке, директор службы по защите прав потребителей Министерства энергетики, торговли и промышленности Константинос Карагеоргис отмечает: цены, по которым компании покупают у нефтеперерабатывающих заводов их продукцию, в пересчете на евро выросли с июня прошлого года на 118% для бензина с октановым числом 95, на 180% – для дизельного топлива и на 159% – для топочного мазута. Сырая нефть подорожала на 73%.

Ввести верхнюю границу цен на топливо предлагает партия АКЕЛ, которая подготовила соответствующий законопроект. Генеральный секретарь партии Стефанос Стефану пояснил, что их законопроект дает министру энергетики, торговли и промышленности ввести лимит цен не только в случаях, когда на рынке образуется картель (как это прописано в действующем законодательстве), но и в случаях «особенно трудных экономических условий». Предложению АКЕЛ возразил Константинос Карагеоргис. По его словам, если на определенный период будет установлен потолок цен и в это время на рынке произойдет повышение стоимости, Кипр столкнется с проблемой доступности топлива.

Источник: vkcyprus.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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