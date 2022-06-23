Цены на нефть снижаются

Цены на нефть продолжают снижаться на фоне опасений глобального экономического спада, усилившихся после заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Пауэлл, выступавший накануне в банковском комитете Сената, сообщил, что борьба Федрезерва с высокой инфляцией потребует подъема ставок, достаточно высокого для того, чтобы спровоцировать рецессию в экономике США.

«Экономический спад несет в себе риски для спроса на нефть, и это должно снять проблему нехватки предложения на рынке», — отмечает аналитик по сырьевому сектору ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон. «Мы уже видим, что прогнозы экспертов в отношении спроса снижаются», — приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Консенсуса среди аналитиков относительно перспектив спроса на нефть на данный момент нет. Так, эксперты Goldman Sachs (NYSE: ) отмечают, что спрос по-прежнему превышает предложение, и Федрезерв «не может печатать сырьевые товары». Citi, при этом, прогнозирует падение спроса к концу текущего года и в следующем.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июня, на 5,607 млн баррелей.

Официальные данные о резервах будут обнародованы министерством энергетики США в четверг в 18:00 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей, повышение запасов бензина на 500 тыс. баррелей, дистиллятов — на 600 тыс. баррелей.

Стоимость августовских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:33 мск в четверг составляет $110,10 за баррель, что на $1,64 (1,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,91 (2,5%), до $111,74 за баррель.

Цена фьючерсов на на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на $1,83 (1,72%) — до $104,36 за баррель. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов уменьшилась на $3,33 (3%), до $106,19 за баррель.

Источник: investing.com