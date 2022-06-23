ДПС проведено 309 фактичних перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним

Обновлено: Июнь 23, 2022.

ДПС проведено 309 фактичних перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним

Державна податкова служба з метою припинення незаконної діяльності у сфері торгівлі паливно-мастильними матеріалами та забезпечення прозорості ведення господарської діяльності на ринку пального і упередження ухилень від оподаткування, на постійній основі, у т. ч. під час дії воєнного стану в країні, здійснює контроль щодо суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним.

Так, у січні – травні 2022 року для запобігання та виявлення порушень законодавства платниками податків у сфері обігу пального проведено 309 фактичних перевірок.

За результатами розгляду матеріалів фактичних перевірок до суб’єктів господарювання застосовано та очікуються штрафні (фінансові) санкції на загальну суму понад 50 млн гривень.

Крім того, за результатами контрольно-перевірочних заходів працівниками територіальних підрозділів фактичних перевірок ініційовано вилучення із незаконного обігу 6,4 тис. літрів пального на загальну суму 115,3 тис.  гривень.

Наприклад, у травні 2022 року під час проведення фактичної перевірки АЗС одного з суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі пального встановлено реалізацію 282,5 тис. літрів пального, необлікованого у встановленому порядку за місцем реалізації та зберігання. Такими діями порушено пункт 12 статті 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Загальна сума штрафних (фінансових) санкцій, за матеріалами фактичної перевірки зазначеної АЗС, становить понад 11 млн гривень.

Джерело: ДПС

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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