Кабмін розширив перелік підстав для перевірок бізнесу

Кабмін від 17 червня 2022 р. № 697 про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303, якою припинено заходи державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану, розширив перелік підстав для позапланових перевірок бізнесу.

Зокрема, передбачено протягом періоду воєнного стану дозволити здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) в окремих сферах, зокрема щодо запобігання неконтрольованому зростанню цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, виключно на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері:

- за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

- з метою виконання міжнародних зобов’язань України.”.

Джерело: КМУ