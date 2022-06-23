Німеччина запровадила другий ступінь надзвичайної ситуації в енергетичній галузі

Уряд Німеччини 23 червня запровадив другий ступінь надзвичайної ситуації в енергетичній галузі у зв’язку із загрозами подальших перебоїв поставок Росією газу. Про це оголосив у четвер журналістам міністр економіки ФРН Роберт Габек.

За його словами, наразі ситуація з енергетичною безпекою не є загрозливою, газопостачання забезпечується, але на газових ринках ситуація залишається напруженою і треба «вжити заходів зараз, щоб підготуватися до зими».

«У Німеччині є перебої з газопостачанням, тому є необхідним запровадити цей рівень тривоги. Тепер газ є дефіцитним товаром… Ціни вже високі, і ми повинні готуватися до подальшого зростання», — сказав Габек на прес-конференції у Берліні.

Міністр знову звернувся до всіх споживачів — промисловості, державних установ, а також приватних домогосподарств — із закликом до економії в споживанні газу перед загрозою «економічної атаки» з боку Росії.

Джерело: elektrovesti.net