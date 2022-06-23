Правительство Хорватии после снижения акцизов и фиксации маржи, ограничило цены на бензин и дизель

Обновлено: Июнь 23, 2022.

Правительство Хорватии после снижения акцизов и фиксации маржи, ограничило цены на бензин и дизель

Правительство Хорватии зафиксировало цены на бензин, дизель и солярку, кроме АЗС на автомагистралях, чтобы предотвратить резкое подорожание, сообщил кабинет министров.

Кабмин Хорватии 6 июня снизил размер акцизов на 40 лип (5,3 евроцента) на литр бензина и на 20 лип (около 2,6 евроцента) на дизельное топливо, что должно было препятствовать росту цен. До того правительство 7 марта фиксировало маржу продавцов нефтепродуктов до 0,75 липы (около 0,1 евроцента) на литр бензина и до 0,5 куны на литр дизельного топлива для сельхозтехники. Меры вводились на 90 дней с возможностью продления.

«Премьер Андрей Пленкович представил сегодня новые меры правительств, которыми зафиксированы максимальные розничные цены на всех АЗС, которые не находятся на автомагистралях, на существующем уровне», — говорится в сообщении кабмина, отмечается что мера распространяется на 95% заправок в стране.

С 6 июня максимальная розничная цена дизеля составляет 13,08 куны (около 1,74 евро) за литр, бензина – 13,5 куны (1,8 евро) за литр, солярки – 9,45 куны (1,26 евро). На 50-литровый бак бензина экономия составит 140 кун (18,6 евро), дизеля – 136 кун (18,1 евро), солярки – 71 куну (9,46 евро). Кабмин Хорватии за предыдущие три месяца отказался от 150 миллионов кун (около 20 миллионов евро) акцизов ради сдерживания подорожания топлива.

По данным государственного управления статистики, цена товаров и услуг в Хорватии в мае этого года относительно мая 2021 выросла на 10,8%, в первую очередь подорожали транспортные услуги и продукты питания.

Автор:

(Всего статей: 1102)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: