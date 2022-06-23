Правительство Хорватии после снижения акцизов и фиксации маржи, ограничило цены на бензин и дизель

Правительство Хорватии зафиксировало цены на бензин, дизель и солярку, кроме АЗС на автомагистралях, чтобы предотвратить резкое подорожание, сообщил кабинет министров.

Кабмин Хорватии 6 июня снизил размер акцизов на 40 лип (5,3 евроцента) на литр бензина и на 20 лип (около 2,6 евроцента) на дизельное топливо, что должно было препятствовать росту цен. До того правительство 7 марта фиксировало маржу продавцов нефтепродуктов до 0,75 липы (около 0,1 евроцента) на литр бензина и до 0,5 куны на литр дизельного топлива для сельхозтехники. Меры вводились на 90 дней с возможностью продления.

«Премьер Андрей Пленкович представил сегодня новые меры правительств, которыми зафиксированы максимальные розничные цены на всех АЗС, которые не находятся на автомагистралях, на существующем уровне», — говорится в сообщении кабмина, отмечается что мера распространяется на 95% заправок в стране.

С 6 июня максимальная розничная цена дизеля составляет 13,08 куны (около 1,74 евро) за литр, бензина – 13,5 куны (1,8 евро) за литр, солярки – 9,45 куны (1,26 евро). На 50-литровый бак бензина экономия составит 140 кун (18,6 евро), дизеля – 136 кун (18,1 евро), солярки – 71 куну (9,46 евро). Кабмин Хорватии за предыдущие три месяца отказался от 150 миллионов кун (около 20 миллионов евро) акцизов ради сдерживания подорожания топлива.

По данным государственного управления статистики, цена товаров и услуг в Хорватии в мае этого года относительно мая 2021 выросла на 10,8%, в первую очередь подорожали транспортные услуги и продукты питания.