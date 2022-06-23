УЕБ з 1 липня переходить на торгівлю природним газом без ПДВ

Реагуючи на запити учасників ринку Українська енергетична біржа внесла зміни у функціонал торгових систем за напрямком «Природний газ», метою яких є виведення ціни та вартості товару без ПДВ.

Відтепер ціна біржового оптового ринку, що представлений довгостроковим, середньостроковим та короткостроковим ринком природного газу УЕБ, буде корелювати з цінами європейських ринків і у більшій мірі відповідати напрацьованим міжнародним практикам, згідно з якими на оптовому енергетичному ринку торгівля відбувається без врахування податків.

Відповідно, учасникам торгів з 1 липня 2022 року потрібно при введенні обсягу та ціни заявок (у тому числі заявок у формі позиції) вказувати ціну заявки у тис. куб. м. без ПДВ.

Публікація інформації про торги природним газом, в тому числі (але не виключно) Аукціонних бюлетенів, Бюлетенів середньозважених цін, котирувальних цін та інших показників торгівлі на сайті УЕБ буде відбуватись за виключенням ПДВ з 1 липня 2022 року. Результати торгів природним газом до вказаної дати залишаться без змін.

Джерело: УЕБ