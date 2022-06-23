Європарламент підтримав законопроєкти про скорочення викидів та збільшення інвестицій у низькогулеві технології

Обновлено: Июнь 23, 2022.

Європарламент підтримав законопроєкти про скорочення викидів та збільшення інвестицій у низькогулеві технології

Європейський парламент підтримав пакет законодавчих ініціатив, що входять до пакету «Fit for 55″: про реформу дії механізмів Сarbon Border Adjustment (CBAM), про Схему торгівлі викидами в ЄС (ETS), а також про Соціально-кліматичний фонд (SCF). Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Європарламенту.

ЄС має намір скоротити викиди СО2 на 55% до 2030 року для досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Для цього Єврокомісія представила масштабну програму боротьби зі зміною клімату «Fit for 55″, яка, зокрема, передбачає впровадження механізму CBAM. На думку українських експертів, під дію CBAM може потрапити третина вітчизняного експорту до ЄС.

«Цей пакет законопроектів є важливим кроком на шляху до мети ЄС стати незалежним від дорогого викопного палива, що забруднює довкілля», – йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Європарламенту.

Зокрема, парламент має намір стимулювати промисловість до подальшого скорочення викидів та інвестицій у низьковуглецеві технології. Наприклад, планується реформувати ETS, тобто включити до схеми нову ETS II для будівель та автомобільного транспорту; збільшити цільовий показник скорочення викидів до 2030 року із 61% до 63%; поетапно скоротити пільги з 2027 року та повністю відмовитися від них до 2032 року; доходи від впровадження закону повинні використовуватися лише для кліматичних цілей у ЄС та країнах-членах.

Крім того, депутати закликають до більш широкого охоплення та більш швидкого впровадження CBAM. Зокрема, пропонується більш раннє введення CBAM та припинення дії європейської системи квот ETS до 2032 року; включення до списку органічних хімікатів, пластмас, водню та аміаку, а також непрямих викидів; суму, еквівалентну доходам від CBAM, спрямовувати з бюджету ЄС на підтримку зеленого переходу у найменш розвинених країнах.

Також Європарламент схвалив створення Соціально-кліматичного фонду (SCF) для допомоги тим, хто найбільше страждає від бідності у сфері енергетики, щоб упоратися з високими витратами на енергетичний перехід. На думку депутатів, SCF має підтримувати тимчасові заходи прямої підтримки доходів (зокрема зниження податків і зборів на енергоносії) для вирішення проблеми зростання цін на автомобільний транспорт і паливо для опалення. Також йдеться про інвестиції в реконструкцію будівель, відновлювані джерела енергії та перехід від приватного транспорту до громадського, спільне використання автомобілів та активний транспорт.

Наразі Європарламент готується розпочати переговори з Європейською комісією щодо остаточної форми цих законопроектів.

Джерело: elektrovesti.net

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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