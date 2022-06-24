Ціни на електроенергію в Європі досягли рекорду за останні півроку

Ціни на електроенергію в Європі зросли до найвищого рівня з грудня після того, як Німеччина зробила крок до нормування постачання природного газу на тлі скорочення газових потоків із Росії. Зростання цін на газ призводить до зростання вартості електроенергії по всій Європі, підживлюючи інфляцію та збільшуючи економічне навантаження на підприємства та домогосподарства, які все ще відновлюються після пандемії.

Електроенергія в Німеччині наступного року зросла на 4,5% до 256 євро за МВт-годину в четвер, досягнувши найвищого рівня з 23 грудня на Європейській енергетичній біржі. Французький еквівалент зріс на 1,6% до 320 євро за МВт-год, також досягнувши максимуму з грудня.

«Європейські ціни на електроенергію підскочили внаслідок скорочення поставок газу та відновлення побоювань щодо зимового балансу», — заявив старший віце-президент Rystad Energy AS Карлос Торрес Діас. «Перебої з постачаннями створюють жорсткіший європейський баланс».

Підвищення цін на газ також підвищує попит на вугілля як на джерело енергії, що забруднює довкілля альтернативу, яке може стати більш затребуваною цієї зими, якщо постачання газу залишиться перерваним. Європейські ф’ючерси на вугілля наступного року зросли на 4% до 270 доларів за тонну у четвер.

Джерело: elektrovesti.net