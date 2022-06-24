Ціни на електроенергію в Європі досягли рекорду за останні півроку

Обновлено: Июнь 24, 2022.

Ціни на електроенергію в Європі досягли рекорду за останні півроку

Ціни на електроенергію в Європі зросли до найвищого рівня з грудня після того, як Німеччина зробила крок до нормування постачання природного газу на тлі скорочення газових потоків із Росії. Зростання цін на газ призводить до зростання вартості електроенергії по всій Європі, підживлюючи інфляцію та збільшуючи економічне навантаження на підприємства та домогосподарства, які все ще відновлюються після пандемії.

Електроенергія в Німеччині наступного року зросла на 4,5% до 256 євро за МВт-годину в четвер, досягнувши найвищого рівня з 23 грудня на Європейській енергетичній біржі. Французький еквівалент зріс на 1,6% до 320 євро за МВт-год, також досягнувши максимуму з грудня.

«Європейські ціни на електроенергію підскочили внаслідок скорочення поставок газу та відновлення побоювань щодо зимового балансу», — заявив старший віце-президент Rystad Energy AS Карлос Торрес Діас. «Перебої з постачаннями створюють жорсткіший європейський баланс».

Підвищення цін на газ також підвищує попит на вугілля як на джерело енергії, що забруднює довкілля альтернативу, яке може стати більш затребуваною цієї зими, якщо постачання газу залишиться перерваним. Європейські ф’ючерси на вугілля наступного року зросли на 4% до 270 доларів за тонну у четвер.

Джерело: elektrovesti.net

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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