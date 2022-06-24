OCCRP обнаружила 18 танкеров российского «Совкомфлота», которые доставляют нефть в Европу, несмотря на санкции

анкеры российской государственной компании «Совкомфлот» продолжают доставлять нефть в порты Европы в обход западных санкций и зарабатывать Москве столь необходимую ей валюту. Об этом говорится в расследовании международной платформы OCCRP.

Ключевые факты

OCCRP обнаружила 18 танкеров «Совкомфлота», продолжающих совершать рейсы, каждый из танкеров в среднем перевозит нефть примерно на $240 млн.

«Совкомфлот» смог обойти ограничения благодаря тому, что оформил танкеры как собственность своих дочерних компаний на Кипре и в ОАЭ.

В этой ситуации практически невозможно отследить право владения судном, тем более когда компания меняет названия кораблей, а сами танкеры отключают трекеры в некоторых странах, отметил специалист по международной политике и финансам Рикардо Соарес.

OCCRP отследила по меньшей мере пять из них, когда суда либо возвращались, либо направлялись, либо находились в портах Италии, Дании и Нидерландов, после того как санкции ЕС против компании вступили в силу.

Кто является покупателем российской нефти, которую доставляют танкеры «Совкомфлота», неясно.

Контекст

До начала войны собственный и зафрахтованный флот «Совкомфлота» насчитывал 134 судна. В марте ЕС ввел санкции против компании.

Впоследствии в компании сообщили, что из-за введенных ограничений она не сможет расплатиться по евробондам, а позже «Совкомфлот» анонсировал продажу части своего флота.

По данным WSJ, судоходная компания перевела большую часть бизнеса в Дубай.

В начале июня ЕС принял шестой пакет санкций, включающий запрет на ввоз нефти из России, которую доставляют морским путем.

Источник: forbes.ua