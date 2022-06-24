OCCRP обнаружила 18 танкеров российского «Совкомфлота», которые доставляют нефть в Европу, несмотря на санкции

Обновлено: Июнь 24, 2022.

OCCRP обнаружила 18 танкеров российского «Совкомфлота», которые доставляют нефть в Европу, несмотря на санкции

анкеры российской государственной компании «Совкомфлот» продолжают доставлять нефть в порты Европы в обход западных санкций и зарабатывать Москве столь необходимую ей валюту. Об этом говорится в расследовании международной платформы OCCRP.

Ключевые факты

  • OCCRP обнаружила 18 танкеров «Совкомфлота», продолжающих совершать рейсы, каждый из танкеров в среднем перевозит нефть примерно на $240 млн.
  • «Совкомфлот» смог обойти ограничения благодаря тому, что оформил танкеры как собственность своих дочерних компаний на Кипре и в ОАЭ.
  • В этой ситуации практически невозможно отследить право владения судном, тем более когда компания меняет названия кораблей, а сами танкеры отключают трекеры в некоторых странах, отметил специалист по международной политике и финансам Рикардо Соарес.
  • OCCRP отследила по меньшей мере пять из них, когда суда либо возвращались, либо направлялись, либо находились в портах Италии, Дании и Нидерландов, после того как санкции ЕС против компании вступили в силу.
  • Кто является покупателем российской нефти, которую доставляют танкеры «Совкомфлота», неясно.

Контекст

До начала войны собственный и зафрахтованный флот «Совкомфлота» насчитывал 134 судна. В марте ЕС ввел санкции против компании.

Впоследствии в компании сообщили, что из-за введенных ограничений она не сможет расплатиться по евробондам, а позже «Совкомфлот» анонсировал продажу части своего флота.

По данным WSJ, судоходная компания перевела большую часть бизнеса в Дубай.

В начале июня ЕС принял шестой пакет санкций, включающий запрет на ввоз нефти из России, которую доставляют морским путем.

Источник: forbes.ua

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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