Робота енергосистеми України на 23 червня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 17,5 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема у Донецькій області – 9,5 тисячі, Харківській – 6,2 тисячі, Запорізькій – 860 споживачам, Миколаївській – 600 споживачам, Сумській – 270 споживачам.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 23 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями,

залишаються знеструмленими близько 749 населених пунктів, загалом близько 587 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 347,8 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 28,7 тисячі споживачів.

Без газопостачання залишаються близько 178 тисяч абонентів.

Джерело: КМУ