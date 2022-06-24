Україна значно посилить європейську енергобезпеку, – Герман Галущенко

Обновлено: Июнь 24, 2022.

Україна значно посилить європейську енергобезпеку, – Герман Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Спільного телемарафону UAразом наголосив, що Україна зміцнить стабільність енергосистеми Європи і може в подальшому сприяти її декарбонізації, а також здатна посилити надійність газопостачання європейських країн в умовах газового шантажу росії.

Так, завдяки синхронізації з ENTSO-E українська енергосистема додала сталості енергосистемам держав Європейського Союзу.

«Ми можемо забезпечити Європу електроенергією, покривати їх піки споживання. У нас є різниця в часі, відповідно, піки споживання у нас не збігаються, і ми можемо забезпечити спочатку власні пікові періоди, а потім – європейські. Це дуже важливо з точки зору саме стабільності функціонування енергосистем», — наголосив Міністр.

Він підкреслив, що Україна – друга країна в Європі після Франції за потужністю атомної генерації.

«В Україні найбільша в Європі атомна електростанція – Запорізька. Зараз вона, на жаль, окупована, але я впевнений, що вона вже скоро буде звільнена», — зазначив Герман Галущенко.

Україна також може зробити значний внесок в декарбонізацію європейської енергетики.

«Ми є одним з лідерів в Європі з виробництва безвуглецевого енергоміксу. На сьогодні 70% виробництва електроенергії в Україні є вуглецево нейтральним. Якщо порівняти це з країнами Європейського Союзу, то минулого року середній показник по Європі з точки зору вуглецевої нейтральності був 63%. Україна йде попереду багатьох країн Європейського Союзу», — зауважив Міністр.

Тож імпортуючи з України електроенергію, Євросоюз може суттєво зменшити споживання вугілля і газу. Крім того, Україна може допомогти підвищити надійність газопостачання для Європи.

«В Україні найбільші в Європі газові сховища. Ми пропонуємо партнерам зараз використовувати ці сховища для того, щоб закачувати газ і мати надійне газопостачання взимку. Абсолютно очевидно, що росія ближче до опалювального сезону буде вчиняти дії з метою обмеження постачання газу», — наголосив Герман Галущенко.

Джерело:% КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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