Україна значно посилить європейську енергобезпеку, – Герман Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Спільного телемарафону UAразом наголосив, що Україна зміцнить стабільність енергосистеми Європи і може в подальшому сприяти її декарбонізації, а також здатна посилити надійність газопостачання європейських країн в умовах газового шантажу росії.

Так, завдяки синхронізації з ENTSO-E українська енергосистема додала сталості енергосистемам держав Європейського Союзу.

«Ми можемо забезпечити Європу електроенергією, покривати їх піки споживання. У нас є різниця в часі, відповідно, піки споживання у нас не збігаються, і ми можемо забезпечити спочатку власні пікові періоди, а потім – європейські. Це дуже важливо з точки зору саме стабільності функціонування енергосистем», — наголосив Міністр.

Він підкреслив, що Україна – друга країна в Європі після Франції за потужністю атомної генерації.

«В Україні найбільша в Європі атомна електростанція – Запорізька. Зараз вона, на жаль, окупована, але я впевнений, що вона вже скоро буде звільнена», — зазначив Герман Галущенко.

Україна також може зробити значний внесок в декарбонізацію європейської енергетики.

«Ми є одним з лідерів в Європі з виробництва безвуглецевого енергоміксу. На сьогодні 70% виробництва електроенергії в Україні є вуглецево нейтральним. Якщо порівняти це з країнами Європейського Союзу, то минулого року середній показник по Європі з точки зору вуглецевої нейтральності був 63%. Україна йде попереду багатьох країн Європейського Союзу», — зауважив Міністр.

Тож імпортуючи з України електроенергію, Євросоюз може суттєво зменшити споживання вугілля і газу. Крім того, Україна може допомогти підвищити надійність газопостачання для Європи.

«В Україні найбільші в Європі газові сховища. Ми пропонуємо партнерам зараз використовувати ці сховища для того, щоб закачувати газ і мати надійне газопостачання взимку. Абсолютно очевидно, що росія ближче до опалювального сезону буде вчиняти дії з метою обмеження постачання газу», — наголосив Герман Галущенко.

Джерело:% КМУ