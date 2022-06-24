В Германии рассматривают национализацию части «Северного потока-2″ – СМИ

Обновлено: Июнь 24, 2022.

В Германии рассматривают национализацию части «Северного потока-2″ – СМИ

Немецкое правительство допускает экспроприацию части трубопровода Северный поток-2, чтобы соединить ее с мобильным терминалом СПГ и обеспечить надежное газоснабжение в стране.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину и на фоне сокращения поставок из России, Германия начала покупать сжиженный газ из других возможных источников. В то же время возникает проблема доставки этого газа в сеть, ведь два запланированных терминала СПГ в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле невозможно запустить в ближайшее время.

Следовательно, Федеральное министерство экономики рассматривает возможность национализации части трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остального трубопровода. При этом трубу, ведущую от суши к морю, можно подключить к мобильному терминалу СПГ.

Преимуществом такого плана является то, что на конце газопровода есть полная распределительная сеть с компрессорами и линиями, которые могут транспортировать газ непосредственно в южную Германию. Именно восточная и южная Германия больше всего зависят от газа из РФ. В Минэкономики страны считают, что инфраструктура газопровода идеальна.

В то же время план имеет свои риски: хотя технически его можно поднять и разрезать, это может повлечь за собой серьезные экологические проблемы. Территория охраняется естественным законодательством через регламент Natura 2000, который имеет особо серьезные требования. Каждое изменение в газопроводе почти неизбежно вызывает процедуру утверждения нового плана, включая оценку воздействия на окружающую среду.

В настоящее время компания Nord Stream 2 является неплатежеспособной, холдинговой компанией в Цузе, руководимой администратором из Швейцарии. Как следствие, вопрос собственности еще недавно «Газпромовской» трубы остается неясным.

Источник: Экономическая правда

Автор:

(Всего статей: 159)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: