В Германии рассматривают национализацию части «Северного потока-2″ – СМИ

Немецкое правительство допускает экспроприацию части трубопровода Северный поток-2, чтобы соединить ее с мобильным терминалом СПГ и обеспечить надежное газоснабжение в стране.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину и на фоне сокращения поставок из России, Германия начала покупать сжиженный газ из других возможных источников. В то же время возникает проблема доставки этого газа в сеть, ведь два запланированных терминала СПГ в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле невозможно запустить в ближайшее время.

Следовательно, Федеральное министерство экономики рассматривает возможность национализации части трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остального трубопровода. При этом трубу, ведущую от суши к морю, можно подключить к мобильному терминалу СПГ.

Преимуществом такого плана является то, что на конце газопровода есть полная распределительная сеть с компрессорами и линиями, которые могут транспортировать газ непосредственно в южную Германию. Именно восточная и южная Германия больше всего зависят от газа из РФ. В Минэкономики страны считают, что инфраструктура газопровода идеальна.

В то же время план имеет свои риски: хотя технически его можно поднять и разрезать, это может повлечь за собой серьезные экологические проблемы. Территория охраняется естественным законодательством через регламент Natura 2000, который имеет особо серьезные требования. Каждое изменение в газопроводе почти неизбежно вызывает процедуру утверждения нового плана, включая оценку воздействия на окружающую среду.

В настоящее время компания Nord Stream 2 является неплатежеспособной, холдинговой компанией в Цузе, руководимой администратором из Швейцарии. Как следствие, вопрос собственности еще недавно «Газпромовской» трубы остается неясным.

Источник: Экономическая правда