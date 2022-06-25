24 червня: Ситуація в енергетиці

Обновлено: Июнь 25, 2022.

24 червня: Ситуація в енергетиці

Головне:

НКРЕКП спростила зміну постачальника газу непобутовими споживачами на час воєнного стану

За ініціативою України росію і білорусь позбавили статусу спостерігачів в Енергетичній Хартії 

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження проти росії нових санкцій, які стосуються експорту товарів і технологій нафтопереробної галузі

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, спростила умови зміни постачальника природного газу непобутовими споживачами.

З 1 липня 2022 року непобутовим споживачам для укладання договору постачання природного газу з новим постачальником не потрібно надавати ні письмового дозволу на перехід, ні акт звірки або довідку від чинного постачальника з посвідченням відсутності простроченої заборгованості.

Зміни не звільняють непобутових споживачів від обов’язку виконувати свої фінансові зобов’язання перед постачальниками за договором постачання природного газу.

Якщо на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи буде відображено інформацію про те, що постачальник ініціював припинення/обмеження постачання природного газу непобутовому споживачеві, зміна такого постачальника не буде вирішуватися.

Газ

У ході робочого візиту заступника міністра енергетики України Миколи Колісника до Хорватії було досягнуто домовленостей щодо співпраці з хорватською стороною у питаннях диверсифікації постачань пального в Україну. Обговорювалися питання зміцнення енергетичної безпеки, а також можливості транзиту газу з хорватського СПГ-терміналу.

Міжнародний вимір та санкції

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження проти росії нових санкцій, які стосуються експорту товарів і технологій нафтопереробної та авіаційної галузей. Зокрема, йдеться про заборону на експорт, постачання та доставку товарів і технологій, що стосуються хімічної та біологічної зброї, морської сфери та нафтопереробної галузі, а також експорт або використання в росії авіаційного палива і паливних добавок.

Суд наклав арешт на будівлю російського «Росатому» на столичному Подолі. Вартість нерухомості оцінюється в 60 млн грн.

За ініціативою України росію і білорусь позбавили статусу спостерігачів в Енергетичній Хартії. Договір про Енергетичну хартію є багатосторонньою угодою, підписаною близько 60 країнами, а також Європейським Союзом. Хартія закріплює основні принципи співпраці, зокрема у сфері захисту іноземних інвестицій, встановлює транзитні правила до енергетичних систем та механізми вирішення суперечок між договірними сторонами, інвестори та приймаючими державами.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

Автор:

(Всего статей: 160)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: