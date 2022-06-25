24 червня: Ситуація в енергетиці

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НКРЕКП спростила зміну постачальника газу непобутовими споживачами на час воєнного стану

За ініціативою України росію і білорусь позбавили статусу спостерігачів в Енергетичній Хартії

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження проти росії нових санкцій, які стосуються експорту товарів і технологій нафтопереробної галузі

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Електроенергія

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, спростила умови зміни постачальника природного газу непобутовими споживачами.

З 1 липня 2022 року непобутовим споживачам для укладання договору постачання природного газу з новим постачальником не потрібно надавати ні письмового дозволу на перехід, ні акт звірки або довідку від чинного постачальника з посвідченням відсутності простроченої заборгованості.

Зміни не звільняють непобутових споживачів від обов’язку виконувати свої фінансові зобов’язання перед постачальниками за договором постачання природного газу.

Якщо на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи буде відображено інформацію про те, що постачальник ініціював припинення/обмеження постачання природного газу непобутовому споживачеві, зміна такого постачальника не буде вирішуватися.

Газ

У ході робочого візиту заступника міністра енергетики України Миколи Колісника до Хорватії було досягнуто домовленостей щодо співпраці з хорватською стороною у питаннях диверсифікації постачань пального в Україну. Обговорювалися питання зміцнення енергетичної безпеки, а також можливості транзиту газу з хорватського СПГ-терміналу.

Міжнародний вимір та санкції

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження проти росії нових санкцій, які стосуються експорту товарів і технологій нафтопереробної та авіаційної галузей. Зокрема, йдеться про заборону на експорт, постачання та доставку товарів і технологій, що стосуються хімічної та біологічної зброї, морської сфери та нафтопереробної галузі, а також експорт або використання в росії авіаційного палива і паливних добавок.

Суд наклав арешт на будівлю російського «Росатому» на столичному Подолі. Вартість нерухомості оцінюється в 60 млн грн.

За ініціативою України росію і білорусь позбавили статусу спостерігачів в Енергетичній Хартії. Договір про Енергетичну хартію є багатосторонньою угодою, підписаною близько 60 країнами, а також Європейським Союзом. Хартія закріплює основні принципи співпраці, зокрема у сфері захисту іноземних інвестицій, встановлює транзитні правила до енергетичних систем та механізми вирішення суперечок між договірними сторонами, інвестори та приймаючими державами.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом