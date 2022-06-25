Робота енергосистеми України на 25 червня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 13,7 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема у Донецькій області – 5,6 тисячі, Запорізькій – 5,3 тисячі, Миколаївській – 2,3 тисячі, Херсонській – 500 споживачам.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 25 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 745 населених пунктів, загалом близько 579,2 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 346 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 35,3 тисячі споживачів.

Без газопостачання залишаються близько 185 тисяч абонентів.