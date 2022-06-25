Воднева економіка має забезпечити конкурентоздатність хімічної промисловості України

Обновлено: Июнь 25, 2022.

Воднева економіка має забезпечити конкурентоздатність хімічної промисловості України

Водень має широкі перспективи для застосування в хімічній промисловості. Зокрема, для виробництва аміаку, метанолу, добрив. При цьому, водень дозволить замістити імпортні енергоносії, що є вагомим викликом для галузі.

Потенційні проекти використання водню у хімічній промисловості обговорили учасники однієї із циклу професійних дискусій, ініційованих Держенергоефективності та Energy Club.

«Розгортання водневої економіки, зокрема, в хімічній промисловості, яка стоїть перед викликом заміщення природного газу, є перспективним напрямом. Тому ми маємо сформувати підходи, щоб стимулювати розвиток такого важливого для національної безпеки напряму і забезпечити динамічне економічне зростання після перемоги над ворогом», — наголосив Голова Держенергоефективності Валерій Безус.

Пропозиціями щодо застосування водню поділилися представники Мінстратегпрому, Міненерго, Асоціації «Нафта та газ України», ТОВ «Хімічна технологічна компанія», Асоціації газовидобувних компаній України, Союзу хіміків України, Інституту газу, Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського та Інституту теплоенергетичних технологій НАН України.

Стратегічно важливо застосовувати водень в українській хімічній промисловості для підтримки її конкурентоздатності на європейському та світовому ринках. Технології на основі водню та уловлювання СО2 дозволяють вирішити одразу багато проблем. Це виробництво метанолу та аміаку, продуктів переробки з високою доданою вартістю та основне – відмова від імпорту енергоносіїв та декарбонізація. На це звернув увагу Євгеній Россіков – секретар робочої групи з розробки Стратегії розвитку водневої енергетики в Україні в Міненерго.

Джерело: КМУ

Автор:

(Всего статей: 162)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: