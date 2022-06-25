Воднева економіка має забезпечити конкурентоздатність хімічної промисловості України

Водень має широкі перспективи для застосування в хімічній промисловості. Зокрема, для виробництва аміаку, метанолу, добрив. При цьому, водень дозволить замістити імпортні енергоносії, що є вагомим викликом для галузі.

Потенційні проекти використання водню у хімічній промисловості обговорили учасники однієї із циклу професійних дискусій, ініційованих Держенергоефективності та Energy Club.

«Розгортання водневої економіки, зокрема, в хімічній промисловості, яка стоїть перед викликом заміщення природного газу, є перспективним напрямом. Тому ми маємо сформувати підходи, щоб стимулювати розвиток такого важливого для національної безпеки напряму і забезпечити динамічне економічне зростання після перемоги над ворогом», — наголосив Голова Держенергоефективності Валерій Безус.

Пропозиціями щодо застосування водню поділилися представники Мінстратегпрому, Міненерго, Асоціації «Нафта та газ України», ТОВ «Хімічна технологічна компанія», Асоціації газовидобувних компаній України, Союзу хіміків України, Інституту газу, Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського та Інституту теплоенергетичних технологій НАН України.

Стратегічно важливо застосовувати водень в українській хімічній промисловості для підтримки її конкурентоздатності на європейському та світовому ринках. Технології на основі водню та уловлювання СО 2 дозволяють вирішити одразу багато проблем. Це виробництво метанолу та аміаку, продуктів переробки з високою доданою вартістю та основне – відмова від імпорту енергоносіїв та декарбонізація. На це звернув увагу Євгеній Россіков – секретар робочої групи з розробки Стратегії розвитку водневої енергетики в Україні в Міненерго.

Джерело: КМУ