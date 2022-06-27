Лідери країн G7 близькі до обмеження цін на російську нафту

Обновлено: Июнь 27, 2022.

Лідери країн G7 близькі до обмеження цін на російську нафту

Лідери країн Групи Семи близькі до угоди про обмеження цін на російську нафту, що зменшить доходи держави-агресора від її продажу до моменту вступу в силу ембарго на морську нафту з РФ.

Про це пише New York Times.

Таким чином країни прагнуть стабілізувати світові ринки нафти і сподіваються знизити на них ціни. У разі обмеження ціни (встановлення прайс-кепів) російська нафта зможе і надалі надходити до споживачів у всьому світі, хоча багаті демократії дедалі частіше запроваджують ембарго проти нафти з РФ у своїх країнах.

Навіть за умови принципової домовленості, міністрам фінансів країн G7 ще необхідно буде узгодити деталі того, як такий план буде реалізований.

Сполучені Штати вже запровадили заборону на російську нафту, а європейські союзники в найближчі місяці намагаються заборонити імпорт морської російської нафти (проте тимчасово залишити трубопровідну) та скоротити імпорт газу до кінця року.

Будь-які обмеження цін не будуть перешкоджати діючим заборонам, а застосовуватимуться до придбаної нафти, поки ці заборони не набудуть чинності.

Попри те, що російський експорт нафти суттєво впав через санкції, її доходи від продажу нафти зросли через зростання цін на паливо. Як наслідок, споживачі в усьому світі зіткнулися з високими цінами або й нестачею пального. Ця комбінація змусила лідерів G7 шукати шляхи того, як зменшити російські нафтові доходи, і при цьому зменшити тиск на ціни на енергоносії.

Джерело: Экономическая правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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