Олексій Чернишов: До наступного опалювального сезону маємо підготуватися «по-дорослому»

Обновлено: Июнь 27, 2022.

Наступний опалювальний сезон почнеться вчасно, тарифи не зростатимуть і будуть стабільними. Він буде найскладнішим в історії України, але впевнений, що ми впораємося з цим. Наразі працюємо разом з органами місцевого самоврядування для того, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно.

Про це зазначив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов в ефірі «Єдиного марафону».

«Наразі маємо багато викликів, адже у нас є зруйнована критична інфраструктура, зокрема зазнали руйнувань або пошкоджень 331 котельня, зруйновані три підприємства теплокомуненерго у містах Охтирка, Кременчук та Чернігів. Ми повинні відновити їх до початку опалювального сезону, і ми налаштовані це зробити. Уже розроблені плани з відновлення цих підприємств, роботи ведуться», — зазначив Олексій Чернишов.

Міністр також закликав українців ставитись максимально дбайливо до збереження тепла в оселях цієї зими.

«Ми повинні припинити регулювати температуру в помешканнях відкриттям вікон та підготуватись «по-дорослому» до наступного опалювального сезону. Зокрема, впроваджуючи певні заходи побутової підготовки з вікнами, дверима, дахами, під’їздами тощо», — наголосив Олексій Чернишов. 

Нагадаємо, раніше Міністр Олексій Чернишов повідомив, що Уряд створив Штаб з підготовки до опалювального сезону.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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