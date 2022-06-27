Олексій Чернишов: До наступного опалювального сезону маємо підготуватися «по-дорослому»

Наступний опалювальний сезон почнеться вчасно, тарифи не зростатимуть і будуть стабільними. Він буде найскладнішим в історії України, але впевнений, що ми впораємося з цим. Наразі працюємо разом з органами місцевого самоврядування для того, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно.

Про це зазначив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов в ефірі «Єдиного марафону».

«Наразі маємо багато викликів, адже у нас є зруйнована критична інфраструктура, зокрема зазнали руйнувань або пошкоджень 331 котельня, зруйновані три підприємства теплокомуненерго у містах Охтирка, Кременчук та Чернігів. Ми повинні відновити їх до початку опалювального сезону, і ми налаштовані це зробити. Уже розроблені плани з відновлення цих підприємств, роботи ведуться», — зазначив Олексій Чернишов.

Міністр також закликав українців ставитись максимально дбайливо до збереження тепла в оселях цієї зими.

«Ми повинні припинити регулювати температуру в помешканнях відкриттям вікон та підготуватись «по-дорослому» до наступного опалювального сезону. Зокрема, впроваджуючи певні заходи побутової підготовки з вікнами, дверима, дахами, під’їздами тощо», — наголосив Олексій Чернишов.

Нагадаємо, раніше Міністр Олексій Чернишов повідомив, що Уряд створив Штаб з підготовки до опалювального сезону.

Джерело: КМУ